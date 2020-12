Pertamina Patra Niaga Salurkan Beasiswa Pendidikan Rp 1,2 Miliar

Sabtu, 12 Desember 2020 | 20:48 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan dana pendidikan senilai Rp 1,2 miliar untuk beasiswa 325 pelajar SD, SMP, SMA serta mahasiswa perguruan tinggi yang merupakan anak awak mobil tanki (AMT) yang berprestasi.

Dana beasiswa dalam rangkaian HUT 63 PT Pertamina (Persero) diserahkan langsung kepada perwakilan siswa mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Penyerahannya juga disaksikan kepala sekolah atau perwakilan sekolah masing-masing dan para orang tua penerima beasiswa.

“Total dana beasiswa yang dikucurkan Pertamina Patra Niaga senilai Rp 1,2 miliar kepada 125 siswa SD, 75 pelajar SMP, 75 pelajar SMA dan 50 mahasiswa. Bea siswa untuk masing-masing siswa SD Rp1,8 juta, SMP Rp 2,4 juta, SMA Rp 3,6 juta dan mahasiswa Rp 6 juta per orang,” kata Corporate Secretary Division Head Pertamina Patra Niaga, Murti Dewi Hani, Sabtu (12/12/2020).

BACA JUGA Pertamina Patra Niaga Salurkan Sembako untuk Keluarga AMT

Murti menyebutkan, pelajar yang mendapatkan beasiswa adalah para siswa dengan nilai rata-rata rapor minimal 7. Sementara mahasiswa yang mendapatkan beasiswa adalah para pelajar dengan IPK minimal 3 dan berasal dari keluarga AMT di 33 lokasi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang telah mendistribusikan BBM/BBG selama masa pandemi Covid-19.

Beasiswa dimanfaatkan anak untuk membeli alat tulis, buku tulis. Bahkan kuota internet digunakan untuk mendukung pembelajaran daring dari program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan Pertamina Patra Niaga.

"Ini komitmen Pertamina Patra Niaga meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah hak semua orang karena itu tidak ada alasan anak-anak kita tidak bersekolah atau putus sekolah walaupun saat ini negeri ini sedang dilanda Pandemi Covid-19. Harapannya beasiswa ini bisa membuat anak lebih berprestasi lagi," terang Murti.

BACA JUGA Pertamina Dukung Pelaku UMKM Lewat Kemitraan Bisnis Pertashop

Selain menyalurkan beasiswa pendidikan kepada anak AMT Berprestasi, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan santunan kepada anak yatim dan bantuan operasional pendidikan yayasan panti asuhan senilai Rp 350 juta di area kerja Kantor Pusat, Region I-Sumatera, Region II-DKI Jabar Banten, Region III Jateng DIY & Jatim Balinus, Region IV Kalimantan, Region V Indotim dan Patra Batu Bintang Commercial Estate di Dumai.

"Pemberian santunan merupakan upaya berbagi kebahagiaan sebagai wujud rasa syukur atas bebagai pencapaian, sekaligus momentum untuk memajatkan doa untuk kinerja yang lebih baik di tahun mendatang," ungkap Murti.

Nuri, pengelola Pesantren Arafah/Yayasan Arafah Mukapayung Cililin Kab. Bandung Barat yang menerima santunan tersebut memapaparkan, hingga saat ini santri yang bermukim sebanyak 169 anak. Sebanyak 85 persen diantaranya adalah dhuafa dari jumlah keseluruhan 560 anak yang terdiri dari putra dan putri dan berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, Ciamis, Serang, Bekasi, Karawang, Medan, Pontianak, NTT, Papua, dan eks Timor Timur.

Pesantren memilii tiga program utama yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan sosial di kawasan bendungan Saguling. Saat ini, meskipun masih sederhana pesantren telah memiliki Masjid, Asrama putra dan putri, ruang belajar, kantor, MCK, lapangan olah raga, perpustakaan dan sarana latihan santri dalam bidang teknik, pemeliharaan lele dan jamur.

“Pesantren masih mengandalkan donator. Karenanya bantuan dari Pertamina Patra Niaga amat berharga dan pastinya bermanfaat bagi pesantren dan masa depan pendidikan santri," ujar Nuri.

Pertamina Patra Niaga setiap harinya menyalurkan volume BBM 2,6 juta kiloliter ke berbagai lokasi pengiriman di Indonesia dengan berbagai moda transportasi. Salah satu segmentasi penyaluran yang besar disumbang Fleet SPBU, di mana terdapat 70.000 kiloliter BBM disalurkan oleh 1.800 unit mobil tagki dengan rerata jarak tempuh 260 per kilometer per hari per unit di seluruh Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com