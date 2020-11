Industri Esports di Indonesia Tumbuhkan Peluang Usaha Baru

Sabtu, 7 November 2020 | 22:56 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Industri olahraga elektronik (esports) di Indonesia ternyata menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas, sehingga menumbuhkan peluang usaha berbasis digital. Bidang ini sudah menjadi bagian ekosistem anak-anak muda dengan banyaknya ide-ide cemerlang dan kreatif yang diyakini bisa berkontribusi bagi masyarakat luas.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI), Sandiaga Uno mengatakan, perkembangan esports adalah bagian dari pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai digital nation.

Hal itu dikatakan Sandiaga pada The Meeting of Minds Forum pada konferensi virtual 'The Bridge' 2020 yang bertema Could Esports Contribute to Indonesia's Future Economy, dan dipandu oleh COO Beritasatu Media Holdings, Anthony Wonsono, Sabtu (7/11/2020).

"Indonesia punya populasi online nomor 6 terbesar di dunia, dimana 60 persen lebih tersambung dengan internet sebagian besar lewat smartphone. Pasar e-commerce kita terbesar se-Asean dengan nilai US$ 21 milar. Digitalisasi yang terakselerasi karena pandemi Covid-19 akan meningkat tajam jumlah pasar menjadi US$ 120 miliar output ekonomi di tahun 2025. Ini bisa kita gunakan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyak untuk anak muda pada industri esports,” ungkap Sandiaga.

Oleh karena itu, Sandiaga mendorong generasi muda yang tangguh untuk terus terlibat dalam esports ke arah yang positif, apalagi banyak pihak yang memberikan akses untuk terus meningkatkan keterampilan sebagai atlet atau pemain esports profesional. Maka peluang itu harus dicapai demi mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang berkesinambungan.

"Apalagi sekarang milenial generasi Z kita semakin banyak yang lahir dengan digitalisasi yang ada di sekelilingnya. Maka industri esports harus kita dukung, termasuk prestasinya dan kreasi dari ekosistem ini yang akan berdampak pada pemulihan dan kebangkitan ekonomi kita juga," urainya.

Saat pandemi yang terus bertumbuh, kata Sandiaga, diyakini akan menembus angka Rp 25 triliun. Artinya esports sudah dan akan terus membuka lapangan kerja berkualitas. Maka dari itu, kita perlu tumbuhkan usaha baru.

"Jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pemain dan juara. Jangan jadi pecundang namun jadilah pemenang untuk mengapai prestasi yang lebih gemilang lagi,” kata Sandiaga.

Presiden Direktur Aerowolf, Iwan Iman mengakui, berdasarkan data potensi pasar esports di Tiongkok 44 kali lebih besar dari Indonesia dan Asia menguasai setengahnya dunia. Artinya, dengan penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta dan Tiongkok 1,5 miliar orang, kapasitasnya bisnis esports ini sangat seksi.

“Kami baru mulai di tahun 2017 baru dan esports mulai booming di tahun 2018. Bisnis ini luar biasa cepat membesarnya, hingga pemain kami pada 2018 bergaji Rp1 juta, namun di saat ini ada yang Rp 50 juta hingga Rp100 juta. Namun, ada juga pemain terbaik yang mencapai Rp500 juta," kata Iwan.

Menurut Iwan, hampir setiap hari semua anak muda ingin sebagai pemain esports. Gim yang terpopuler di dunia termasuk Indonesia adalah Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Untuk Mobile Legend sendiri ada 31 juta orang yang main gim ini di Indonesia setiap harinya.

"Namun pemain profesional hanya sekitar 100 orang, perbandingan luar biasa cukup sulit, persaingannya. Bahkan tercipta profesi joki esports bagi orang yang ingin menaikan rating gimnya. Penghasilan joki sebulan bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp 20 juta. Ini artinya makin banyak peluang-peluang baru yang tercipta. Begitu juga dengan pofesi lainnya,” ungkapnya.

Atlet sepakbola La Liga dan Liga Indonesia, Arthur Irawan mengatakan kompetisi esports sangat banyak digelar, baik offline maupun online dan semua orang bisa bermain. Makanya persaingan generasi digital ini sangat ketat. Ini membuat industri yang sangat potensial bisa melewati olahraga populer, sepakbola.

"Sebagai pemain sepakbola profesional, saya salut akan cabang olahraga esports ini karena potensinya yang sangat besar dan luas. Saya pernah gabung di turnamen esport antar pemain bola, secara mental memang tak mudah, karena dibutuhkan tingkat kosentrasi tinggi. Di sepakbola ada liga (hampir semua negara ada liga), begitu juga dengan esports. Atlet esports bisa berkompetisi secara internasional atau mendunia. Jadi nantinnya esports bisa lebih besar dari sepakbola pada periode mendatang,” tutup Arthur.

