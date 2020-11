Demokrasi di Indonesia Dinilai Lebih Baik dari AS

Sabtu, 7 November 2020 | 23:39 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / FER

Bandung, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani berpandangan demokrasi Indonesia lebih baik dari Amerika Serikat (AS). Muzani membandingkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) AS dengan yang terjadi di Tanah Air.

"Kita boleh bangga ternyata kita berdemokrasi lebih baik dari AS. Kalau kita jelas one man one vote. Kalau di sana (AS), kan ada electoral vote, dan lain-lain,” kata Muzani yang juga wakil ketua MPR saat Press Gathering MPR, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, perwakilan kelompok DPD Abdul Kadir, perwakilan fraksi partai politik di MPR yaitu Idris Laena (Partai Golkar), dan Anton Sukartono (Partai Demokrat), Taufik Basari (Partai Nasdem). Sementara itu, Wakil ketua MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid mengikuti kegiatan secara virtual.

Terkait Pilpres AS, Muzani berharap persahabatan RI-AS berjalan baik. "Siapa pun pemenangnya, tentu saja kita berharap hubungan Indonesia dan AS tetap baik. AS bisa menghormati kedaulatan Indonesia dan sebaliknya,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Sumber:BeritaSatu.com