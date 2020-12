Bawaslu Telah Periksa 559 Konten Internet Pilkada 2020

Kamis, 3 Desember 2020 | 19:11 WIB

Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memeriksa 559 konten internet selama pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 uniform resource locator (URL) atau lokasi file di internet yang telah dihapus (take down).

"Data per 29 November seperti itu,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Fritz menjelaskan data yang diperiksa Bawaslu berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).

Laporan lain berasal dari kanal 'Laporkan' di situs bawaslu.go.id, Form A Online (formulir pengawasan khusus pengawas pemilu), pengaduan lewat aplikasi WhatsApp di nomor 081114141414, dan link typeform khusus pengawas pemilu bawaslu.typeform/toPuPdqG

Menurut Fritz, data yang masuk dari Kemkominfo per 18 November sebanyak 41 kasus isu hoax atau berita bohong. Kemudian ada 25 laporan yang masuk di laporan bawaslu.go.id.

Sementara, data url yang diperiksa oleh Bawaslu sebanyak 416 kasus. Dari jumlah tersebut, ada 103 url yang melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada. Kemudian 10 url yang melanggar Pasal 62 PKPU 13 Tahun 2020 junto Pasal 47 ayat (5) dan (6) PKPU 11 Tahun 2020 junto Pasal 87 ayat (1) UU Pilkada.

"Ada 8 url yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada Pelanggaran lainnya dan 2 url yang melanggar Pasal 28 UU ITE,” jelasnya.

Fritz menambahkan, ada sejumlah iklan kampanye aktif di ads library Facebook. Diantaranya ada 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober, 20 iklan kampanye aktif per 6 November, 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober dan 24 iklan kampanye aktif per 13 November. "Total iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye mencapai 105 iklan,” tutup Fritz.

