Junjung Nilai Yahudi, CEO Pfizer Dapat Hadiah Genesis Rp 14,3 Miliar

Kamis, 20 Januari 2022 | 13:39 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Jersey, Beritasatu.com- Albert Bourla, ketua dan CEO Pfizer, telah dianugerahi Hadiah Genesis 2022 untuk “kepemimpinan, tekad, dan terutama kesediaannya untuk mengambil risiko besar” saat mengembangkan vaksin virus corona dalam waktu singkat.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (19/1/2022), Genesis Foundation mengakui individu Bourla atas kontribusi terhadap kemanusiaan dan komitmen terhadap nilai-nilai Yahudi.

Bourla menerima jumlah suara terbesar dalam kampanye daring, tempat 200.000 orang di 71 negara berpartisipasi. Penghargaan ini disertai hadiah uang US$ 1 juta atau Rp 14,3 miliar.

“Tidak seperti CEO lainnya ketika bekerja untuk mengembangkan vaksin Covid-19, Bourla justru menolak miliaran dolar dalam subsidi federal Amerika Serikat untuk menghindari birokrasi pemerintah dan mempercepat produksi vaksin,” kata bunyi pernyataan dari Genesis.

“Dr. Bourla melambangkan dua nilai Yahudi yang paling mendasar: komitmen terhadap kesucian hidup dan untuk memperbaiki dunia. Dan sementara pandemi masih jauh dari selesai, jutaan orang hidup dan sehat karena apa yang telah dicapai Dr. Bourla dan timnya di Pfizer,” puji Ketua Genesis Prize Foundation Stan Polovets.

Bourla mengatakan menerima penghargaan atas nama semua rekan Pfizer-nya “yang menjawab panggilan sejarah yang mendesak selama dua tahun terakhir ini dan bersama-sama menarik busur takdir bersama”.

Lahir di Thessaloniki, Yunani, Bourla memiliki hubungan pribadi dengan warisan Yahudi. Orang tuanya termasuk di antara hanya 2.000 orang yang selamat dari komunitas Yahudi kuno yang terdiri dari 50.000 orang, hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh Nazi.

Di Twitter, Bourla mencuit bahwa hadiah US$ 1 juta disumbangkan ke "Komunitas Yahudi Thessaloniki - untuk mengenang orang tuanya, nilai-nilai kehidupan dan komunitas yang mereka berikan kepada dirinya dan untuk mengenang Holocaust di Yunani.

“Saya dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang percaya bahwa kita masing-masing hanya sekuat ikatan komunitas kita; dan bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki dunia,” kata Bourla.

Bourla adalah pemenang Hadiah Genesis kesembilan. Penerima Genesis lainnya termasuk pembuat film dan dermawan Steven Spielberg, aktris pemenang Oscar dan aktivis sosial Natalie Portman, aktivis hak asasi manusia Natan Sharansky, dan mantan wali kota New York City dan maestro media Michael Bloomberg. Semua pemenang sebelumnya telah menghadiahkan kembali penghargaan moneter mereka untuk tujuan filantropi.

Presiden Israel Isaac Herzog akan mempersembahkan Genesis Prize kepada Bourla pada satu upacara di Yerusalem pada Juni 2022.

Genesis Prize Foundation menyoroti kontribusi banyak ilmuwan, dokter, dan pejabat kesehatan Yahudi lainnya yang membantu menyelamatkan nyawa selama pandemi virus corona.

Mereka termasuk Drew Weissman, profesor penelitian vaksin di University of Pennsylvania, yang penemuan platform mRNA modifikasi nukleosida baru memungkinkan pembuatan vaksin mRNA perintis, dan Rochelle Walensky, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, yang mengoordinasikan tanggapan kesehatan masyarakat AS terhadap pandemi.

Sumber: BeritaSatu.com