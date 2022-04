Penyanyi Pakistan ini Akhirnya Menangi Grammy

Las Vegas, Beritasatu.com- Arooj Aftab menjadi penyanyi Pakistan pertama yang memenangi Grammy 2022. Seperti dilaporkan AFP, Senin (4/4/2022), penyanyi wanita yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS) ini telah mendapatkan perhatian global untuk karyanya yang memadukan tradisi Sufi kuno dengan folk, jazz, dan minimalis.

"Saya sangat senang. Rasanya luar biasa," kata artis itu kepada wartawan di belakang panggung pada upacara pra-gala pada hari Minggu, di mana sebagian besar penghargaan dibagikan.

Arooj Aftab telah memenangkan trofi bergengsi Grammy untuk lagunya Mohabbat dalam kategori Best Global Performance.

BACA JUGA Ups! Olivia Rodrigo Tak Sengaja Jatuhkan Trofi Grammy Saat Difoto

Aftab telah tinggal di kota New York, AS selama sekitar 15 tahun. Lahir dari orang tua Pakistan di Arab Saudi, Aftab menghabiskan masa remajanya di Lahore sebelum pindah ke Berklee School of Music yang bergengsi di Boston untuk belajar produksi dan teknik musik.

Aftab merilis album studio ketiganya, Vulture Prince dan mendapat pujian kritis. Wanita berusia 37 tahun ini juga mendapat lebih banyak perhatian setelah mantan Presiden AS Barack Obama memasukkan lagu Mohabbat dalam daftar favorit musim panas 2021-nya.

BACA JUGA BTS Akan Manggung di Grammy Awards 2022

Penyanyi yang berbasis di Brooklyn telah tampil di sejumlah tempat utama New York termasuk Lincoln Center dan Museum of Modern Art, juga dibuka untuk Mitski di The Brooklyn Steel pada tahun 2018.

Berbicara kepada kantor berita AFP pada hari-hari menjelang Grammy, Aftab memuji rekan-rekan artisnya yang dinominasikan untuk Artis Pendatang Baru Terbaik, satu lagu yang termasuk favorit Olivia Rodrigo bersama dengan rapper Saweetie dan The Kid Laroi.

"Kami semua sangat keren - grup itu sendiri seperti menang," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com