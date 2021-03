Menikmati Kelezatan ‘Shrimpis’ Bersama Candi, Best Seafood in Seminyak

Selasa, 30 Maret 2021 | 06:37 WIB

Oleh : B1

Bali, Beritasatu.com - Bagi kalian yang sedang berkunjung ke Bali, wajib banget nih mampir ke best seafood in Seminyak! Shrimpis, restoran seafood yang diolah super yummy dengan gaya Internasional.

Berlibur ke Bali memang belum lengkap bila tidak mencicipi kuliner laut. Maklum, Pulau Dewata ini memang dikenal salah satunya dengan hidangan-hidangan dari laut yang lezat.

Kuliner seafood dari Bali pun beraneka ragam. Mulai dari olahan ikan, kerang, kepiting, sampai udang. Nah, bila kalian penggemar kuliner dari laut, khususnya olahan udang, seafood restaurant Seminyak ini wajib dikunjungi.

Restoran seafood yang sedang banyak dikunjungi warga lokal sampai wisatawan Bali ini terletak di Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Lokasinya strategis jadi kalian tidak perlu khawatir bakal kesulitan saat berkunjung.

Ambience restoran terasa cozy dan menyenangkan. Penataan restoran yang modern, menjadikan suasana semakin nyaman. Cocok untuk acara makan malam bersama keluarga, seafood date night dengan orang tersayang, atau kumpul-kumpul seru bareng teman.

Terlebih Shrimpis juga menghadirkan live music Seminyak yang pastinya membuat suasana makan malam kalian lebih seru, menyenangkan, dan bermakna.

Suasana restoran yang seru didukung pula dengan hidangan top berkualitas. Shrimpis mengedepankan olahan seafood, terutama udang lokal yang merupakan hasil budidaya sendiri! Jadi kalian gak perlu ragu sih mengenai kualitas dan kesegaran seafood yang digunakan.

Shrimpis menggunakan udang lokal berjenis Vannamei Shrimp atau Litopenaeus vaname. Dedikasi seafood restaurant Seminyak ini pada kualitas ditunjukkan dengan dilakukannya budidaya udang sendiri. Ya! Shrimpis rupanya memiliki tambak udang vaname yang terletak di Seririt, Bali Utara. Keren ya?

Tambak udang untuk budidaya vaname menggunakan standar terbaik. Sehingga menghasilkan udang-udang dengan kualitas top. Budidaya udang vaname dilakukan bukan hanya menjamin kualitas dan kesegaran seafood yang disuguhkan untuk hidangan. Melainkan juga harga yang lebih terjangkau.

Bahkan tidak berlebihan bila mengatakan belum menikmati kelezatan udang lokal terbaik vaname bila belum mencoba hidangan kuliner di Shrimpis.

Kesegaran dan kualitas tingkat tertinggi dihadirkan Shrimpis melalui udang vaname budidaya sendiri. Selain itu, olahan seafood di restoran ini menggunakan standar kelas internasional. Makin tidak ragu, bukan, dengan rasanya?

Shrimpis memiliki hidangan dengan pilihan luas. Berbagai menu olahan kuliner dihadirkan di restoran best seafood in Seminyak satu ini.

Menu di Shrimpis tersedia mulai dari appetizers dan sides sampai desserts serta beverages pilihan terbaik. Tidak ketinggalan pastinya menu utama yang terdiri dari olahan seafood seperti udang, kerang, cumi-cumi, hingga lobster.

Beberapa menu unggulan yang wajib dicoba di seafood restaurant Seminyak ini seperti Vietnamese Spring Roll dengan citarasa segar yang pas sebagai pembuka makan malam.

Lalu harus coba pula signature dishes dari Shrimpis: Own-Farmed Vannamei Shrimps; Bamboo Lobster served in French's Classic; Seafood Marinara; serta Black Sea yang sangat khas.

Tim Candi setelah puas mencicipi appetizer dan signature dishes sebagai hidangan utama, tidak kelewatan juga untuk mencoba dessert dari chef bertalenta di Shrimpis. Shrimpis akan memanjakan lidah kalian dengan menu-menu penutup bercita rasa manis dengan bahan-bahan lokal yang khas.

Ada Coconut Panna cotta yang pasti bakal mengingatkan kalian dengan kesegaran musim panas di pantai. Bali banget sih hidangan satu ini!

Bila kalian penggemar coklat juga harus cicipi Chocolate Mousse yang super lezat; dan Cranberry and Date pudding dengan caramel sauce yang bakal jadi penutup makan malam manis di Shrimpis.

Semua hidangan-hidangan di atas; mulai dari menu pembuka, utama, sampai dessert sebagai hidangan penutup; dibuat fresh setiap hari oleh chef profesional bertalenta. Shrimpis mengedepankan standar kebersihan dan higienitas ketat, dengan proses kontrol kualitas. Demi menyuguhkan menu terbaik untuk pengunjung.

Pilihan menu-menu hidangan lezat di Shrimpis disempurnakan dengan minuman bir-bir pilihan. Tentunya sih, menikmati seafood memang paling pas dengan minuman beralkohol satu ini.

Shrimpis memiliki bir terpilih terbaik yang akan jadi pendamping tepat untuk menu seafood pilihan kalian. Mulai dari bir terkenal seperti Corona Beer, hingga Konig Weissbier yang merupakan bir populer dari Jerman. Terdapat juga pilihan bir lain seperti dari Sapporo yang merupakan paling favorit di Jepang.

Apapun selera seafood kalian pasti deh bisa didapatkan di Shrimpis. Terutama bila kalian penggemar all you can eat seafood. Shrimpis jadi pilihan paling tepat dengan banyaknya menu yang dihadirkan.

Hidangan dengan rasa lezat dan olahan Internasional. Dihadirkan melalui seafood segar dan berkualitas terbaik. Serta udang vaname hasil budidaya sendiri menjadi keunggulan Shrimpis.

Kalian akan mendapatkan pengalaman kuliner seafood yang berbeda. Terlebih berkat cita rasa segar udang vaname yang didatangkan langsung dari tambak milik sendiri. The taste of real shrimp yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain.

Suasana restoran all you can eat seafood ini juga mendukung. Bagi kalian yang ingin suasana romantis, cozy, nyaman, dan menyenangkan untuk menghabiskan malam di Seminyak, Shrimpis sudah pasti jadi pilihan pertama.

Selain itu ada live music Seminyak yang sudah tentu menjadi nilai lebih restoran ini. Oh ya satu lagi, harga kuliner seafood di Shrimpis juga sangat terjangkau.

Mulai Rp 35.000 untuk signature dishes, kalian sudah akan bisa menikmati kuliner seafood terbaik. Menu udang venamei unggulan dari restoran ini hanya dibanderol mulai dari Rp 75,000 saja! Di mana lagi bisa menikmati hidangan seafood segar untuk menu internasional dengan harga paling terjangkau seperti di Shrimpis, bukan?

Tidak perlu ragu-ragu lagi, best seafood in Seminyak memang adanya di Shrimpis.

Sumber: BeritaSatu.com