Ada Diskon Promo Ramadan di 5 Restoran Ini

Selasa, 4 Mei 2021 | 04:23 WIB

Oleh : B1

Jakarta, Beritasatu.com - Pada bulan Ramadan ini, banyak restoran yang menawarkan paket promo menarik. Ada beberapa paket promo yang disiapkan banyak restoran yang dapat dinikmati bersama keluarga atau teman tanpa harus menguras kantong selama Ramadan.

Berikut 5 restoran yang menyediakan program promo selama Bulan Ramadan:

1. Hoka Hoka Bento

Diberi nama "Bento Ramadhan", HokBen membuat promo khusus di bulan Ramadan. Menu lengkap sudah bisa kita dapatkan dengan harga yang super hemat bisa dilihat di akun Instagram @hokben_id Menu khusus Ramadan tersebut akan ditawarkan dengan harga mulai dari harga Rp 55ribuan saja! Tersedia juga super bowl Ramadhan, satu porsi menu lengkap plus teh Sosro mulai dari Rp 30ribuan saja ! Ada juga promo Grabfood dapat diskon 36ribu.

2. Bebek Kaleyo

Promo Ramadhan Check! Bagi kamu yang sedang berburu promo Ramadhan, Bebek Kaleyo punya kabar baik, ada diskon Rp 40.000 dari GoFood dan diskon 50% dari Shopeefood buat kamu yang mau nikmatin bebek lezat, empuk dengan sambal dahsyat.

Untuk syarat dan ketentuan kamu bisa cek langsung ke akun Instagram @bebekkaleyo76.

3. Es Teler 77

Promo lainnya datang dari Es Teler 77 @esteler_77 dengan promo "Lebaran" yakni “Lebih Banyak Promo Pilihan”

Lebih puas dan pas dengan promo Lebaran. Nikmati paket komplit yang cocok untuk menemani buka puasa kamu di gerai Es Teler 77! Promo ini berlaku untuk dine in serta take away ya !

4. Raa Cha Suki & BBQ

Serbu promo Ramadan di Raa Cha Suki & BBQ saatnya buka puasa seru bareng teman dan keluarga di restoran raachasuki. Nikmati juga Paket Rahmat yang bisa kamu temukan selama bulan puasa ini! Sepaket lengkap banget mulai dari pilihan daging, mix vegetable, mie kuning / bihun, dan Nestea lemon tea lho, mulai dari Rp 50ribuan! Cek menu lengkapnya di @raachasuki.

5. Bakmi GM

Terakhir promo Ramadan ada di Bakmi GM, untuk para @bakmigmania. Jangan lupa pesan Paket Berkat khusus "Ramadhan Bakmi GM!" Nikmati Bakmi Rendang/Bakmi SPC GM & Teh Pucuk Harum+ free tajil hanya Rp 35.000!

Atau kamu cukup tambah Rp 4.000 untuk ganti minuman dengan segarnya minuman baru Bakmi GM, Iced Blewah Tea! Promo ini hanya berlaku pada Bulan Ramadan.