The Shonet Resmi Luncurkan E-Commerce

Jakarta, Beritasatu.com - TheShonet.com yang merupakan expert dan influencers social platform telah meluncurkan platform e-commerce dengan lebih dari 500 brand ternama yang berfokus pada produk fashion dan beauty.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (7/5/2020), CEO The Shonet Indonesia, Elisabeth Kurniawan menyatakan transformasi menjadi social commerce tak hanya menyediakan platform bagi para fashion, beauty, dan lifestyle industry experts untuk membuat konten, tetapi juga menyuguhkan pengalaman belanja yang berbeda untuk para users.

The Shonet kini menjadi one stop solution bagi para users yang tak hanya senang berbagi tips maupun review mengenai produk fashion dan beauty favoritnya lewat tulisan, juga dapat membeli langsung produk yang direkomendasikan melalui kategori shop di The Shonet.

“Telah menjadi misi kami untuk menciptakan sebuah platform yang dapat mendukung industri fashion dan beauty lokal melalui komunitas kami. Kami percaya brand fashion dan beauty lokal kita memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan brand internasional dan kini The Shonet bekerja sama dengan lebih dari 500 brand untuk mendukung tercapainya misi kami. Melalui social commerce, The Shonet yang merupakan singkatan dari shopping network, juga ingin mengubah cara belanja online para milenial melalui social platform seperti ini,” kata Elisabeth.

The Shonet tak hanya datang dengan brand lokal, juga merek-merek yang telah dikenal global. Beberapa brand yang bekerja sama, antara lain Bio Oil, The Aubree, Ferla, Anja The Label, Revitalash, Sada by Cathy Sharon, Adoree Paris, Uglyism, Square, Avoskin, Verla, Hale, Rinda Salmun, Organic Supply Co, Corine de Farme, dan For Beloved Girl.