Bali, Primadona Wisata untuk Turis Asal India

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam keterangannya, Selasa (9/6/2020), mengatakan Bali masih menjadi destinasi yang paling dimininati wisman, khususnya dari India. Hal tersebut dibuktikan dalam webinar bertema “The Future of Indonesian Tourism Marketing in India”, yang membahas strategi dan upaya kesiapan Indonesia memasuki masa new normal serta product update untuk pasar India.

Dari polling yang dilakukan saat Webinar pasar India, tercatat Bali masih menjadi destinasi favorit untuk ditawarkan kepada wisman India dengan persentase sebesar 92%, sedangkan Yogyakarta dan Lombok sama-sama memperoleh persentase sebesar 2%.

Bali masih menjadi primadona wisman India. Bali juga diprediksi akan menjadi salah satu destinasi utama yang relatif cepat pulih dan banyak dikunjungi wisatawan begitu pandemi dinyatakan usai.

"Harapannya, Indonesia tetap menjadi favorit bagi wisman untuk berkunjung, terutama wisman asal India,” kata Nia Niscaya.

Sementara Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung sekaligus Ketua PHRI Kabupaten Badung dan tim Percepatan Penanganan & Pemulihan Dampak Covid-19 Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, dalam kesempatan yang sama menjelaskan kesiapan Bali dalam menyambut tatanan kenormalan baru pariwisata.

Dalam paparannya, ia menjelaskan mengenai tiga fokus penting dalam penerapan protokol tersebut, yaitu subjek, objek, dan proses.

Poin subjek meliputi guests responsibilities, employee’s responsibilities, dan 3rd party associates. Untuk poin objek sendiri meliputi cleaning protocols (disinfectant), tools, dan standard of cleaning. Sedangkan pada poin proses terdapat protokol mengenai crowd management, queue management, seating management, serta interaction management.