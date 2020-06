Kreasi dan Inovasi Jadi Kunci Sukses Farida Bersama Absolute

Jakarta, Beritasatu.com - Menjadi enterpreneur di bidang event organizer begitu menantang. Apalagi jika klien-nya kebanyakan para pesohor. Kredibilitas tentunya menjadi pertaruhan.

Salah satu nama enterpreneur di bidang event organizer yang cukup dikenal di kalangan artis adalah Farida Achmad. Wanita yang akrab disapa Madame ini juga sukses dan kerap mengkoordinasikan acara pernikahan beberapa artis ternama dengan mengusung konsep yang menarik serta out of the box.

Beberapa pernikahan artis yang pernah ditangani diantaranya Uya Kuya dengan Astrid, Andre Taulany dan Erin, Ririn dan Aldi Bragi, Chyntia Lamusu dan Surya Saputra, Atiqah dengan Rio Dewanto, serta jajaran artis lainnya.

Sedangkan di dunia EO, Farida melalui brand Absolute, yang berdiri sejak 2002, sudah menangani ribuan event, mulai dari acara berskala nasional hingga internasional. Pada usianya yang menapaki 18 tahun, Absolute berkomitmen mengedepankan kualitas serta kepuasan para klien.

"Kreasi dan inovasi merupakan urat nadi saya. Kiprah saya di dunia organizers selalu dinamis, dan selalu menganggap langit adalah batasannya atau sky is the limit," ungkap Farida dalam keterangannya, Jumat 919/6/2020).

Saat ini, Absolute berkembang menjadi sebuah grup yang memiliki anak perusahaan, yakni kontraktor JavaExpo, dan Promotor Lagilagient. Orkestrasi anak-anak perusahaan itu pun mampu melahirkan event Lemari Musik - Volume I Retro Pop.

"Acara yang berlangsung sukses pada awal 2020 itu merupakan sebuah suguhan perayaan 17 tahun Absolute Event dengan menghadirkan bintang tamu Sheila On 7, Reza Artamevia, dan Feel Koplo," ungkap Farida, yang juga sering dipanggil "Ibu Cantik Rock and Roll".

Meski disibukkan dengan urusan bisnisnya, namun Farida tidak pernah mengabaikan keluarganya. Wanita kelahiran Jakarta, 25 April 1977 itu tetap fokus menjadi sosok ibu untuk dua orang putranya. Bahkan, jika memiliki waktu luang, Farida bersama keluarganya menyempatkan diri untuk berlibur ke berbagai belahan dunia, mulai dari Islandia, Moskow (Rusia), negara-negara di Afrika hingga ke India. Dia pun tidak pernah alpa untuk mengabadikan momen-momen liburannya tersebut.

Di tengah semua kesibukannya itu, wanita yang sangat fashionable ini juga masih sempat untuk mengenyam pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana. Baginya, pendidikan merupakan hal sangat prioritas. Farida pun mencoba mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahannya dengan membuat konten kreatif dan edukatif yang ditayangkannya melalui YouTube.

Bukan itu saja, Farida bersama para pelaku bisnis di dunia entertainment dan travel membentuk grup bernama Red Rangers atau para pejuang praktisi di zona merah. Sedangkan untuk masalah sosial, pemilik akunInstagram @faridaachmad itu selalu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk didonasikan atau melakukan kegiatan amal. Salah satu program sosial yang digerakkannya adalah memberikan paket sembako buat para vendor dan partner. Aksi sosial yang dilakukannya juga dijadikan kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) tahunan dari Absolute EO Group.