Lulus Uji BPOM, Helwa Beauty Care Terus Berinovasi

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama yang sangat peduli dengan kecantikan dan juga perawatan, skincare merupakan kebutuhan primer. Skincare menjadi media penunjang penampilan lewat perawatan. Di Indonesia pun sudah sangat banyak sekali bisnis skincare yang berkembang.

Wanita khususnya harus pintar-pintar memilih produk skincare terutama dengan melihat kandungan dan juga izin dari BPOM.

Beberapa waktu lalu pun produk Helwa Beauty Care mendapat tudingan bahwa tidak aman dan mengandung zat yang berbahaya oleh beberapa pihak.

Namun ini ditepis Helwa Beauty Care yang menyatakan semua produknya sudah lulus uji BPOM dan telah memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.

"BPOM sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan tentang layak atau tidaknya produk skincare atau kosmetik melalui tahapan pengujian yang ketat. Semua konsumen bisa mengecek langsung nomor BPOM untuk membuktikan bahwa semua produknya memang sudah layak untuk diedarkan," ujar Pemilik Helwa Beauty Care Naabella Tamim dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2020).

Dia menilai tudingan itu tidak lepas dari semakin diminatinya produk buatannya oleh perempuan Indonesia. Helwa Beauty Care tetap berdiri tegak dan bahkan semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu brand skincare yang telah dipercaya banyak perempuan Indonesia.

Baru-baru ini juga, Helwa Beauty Care juga sudah mendirikan klinik kecantikan profesional di Malang, kota asal sang owner. Naabella menggandeng partner yaitu para ahli kecantikan, apoteker dan dokter kecantikan berpengalaman dan memiliki sertifikasi resmi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan tercinta. Helwa Beauty Care Aesthetic Clinic juga menjadi tempat mengadu bagi semua orang yang memiliki masalah pada kulit dan ingin tampil dengan lebih cantik dan sehat.

Helwa Beauty Care Aesthetic Center menghadirkan berbagai peralatan canggih dan satu-satunya yang ada di Kota Malang seperti Versa, Meso dan banyak lagi yang lainnya. Tak cuma menghadirkan peralatan klinik yang mewah dan canggih, bahan-bahan produk Helwa Beauty Care diimpor langsung dari Negara Eropa.

Helwa Beauty Care nyatanya sudah benar-benar dipercaya masyarakat. Ini terbukti dari beberapa penghargaan yang sudah diperoleh oleh Helwa. Sejumlah penghargaan berhasil diraihnya antara lain seperti produk skincare rekomendasi terbaik yang aman dan halal, skincare paling diminati wanita Indonesia dan the best quality skincare of the year.

"Kami selalu berinovasi dan tidak mau ketinggalan zaman. Saya selalu belajar dan mengikuti tren terbaru di bidang kosmetik dan selalu menggodok konsep terbaru untuk menghadirkan produk-produk kecantikan yang diinginkan pasar," tambah Naabella.