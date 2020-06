Business is Fun Ungkap 6 Strategi Berbisnis Ala Yohanes G Pauly

JAKARTA, Beritasatu.com - Berbisnis ibarat sebuah meja yang membutuhkan kaki lengkap agar bisa berdiri sempurna. Kekurangan sebuah kaki akan membuat bisnis berjalan pincang, terseok-seok. Konsep empat kaki meja ini terangkum dalam tujuh strategi bisnis yang diungkap Yohanes G Pauly dalam buku yang ditulisnya, Business is Fun!

Business is Fun! memberikan banyak pelajaran dan ilmu baru seputar dunia bisnis. Buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai bisnis dan mengungkap kesalahan fundamental yang paling sering dilakukan oleh pemilik bisnis.

Semuanya terangkum dalam enam strategi bisnis yang disajikan dengan kalimat yang praktis, sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diaplikasikan. Selain itu juga dilengkapi dengan banyak contoh penerapan strategi agar pembaca makin memahami isi strategi bisnis tersebut.

Pertama adalah strategi leads creation. “Strategi yang digunakan untuk mendatangkan calon customer ke bisnis, bahkan bisa membuat customer antre tanpa harus perang harga,” kata Yohanes dalam keterangan pers.

Strategi kedua adalah leads conversion. Leads conversion adalah strategi yang harus dilakukan untuk mengkonversi calon customer menjadi customer untuk membeli produk atau jasa sehingga memberikan profit di bisnis.

Strategi ketiga customers & suppliers, adalah strategi yang harus digunakan oleh entrepreneurs untuk membangun sistem yang sehat. Sistem yang sehat ini akan membantu entrepreneurs agar waktunya tidak habis tersedot di bisnis.

Strategi keempat, shareholders fulfillment digunakan untuk mencapai bisnis yang profitable, bisnis terus menerus tumbuh dan tidak hanya menghasilkan profit tapi juga cash.

Strategi kelima adalah team creation, conversion & fulfillment. “Elemen terpenting di bisnis adalah memiliki superteam yang saling membantu untuk mencapai tujuan bisnis,” kata Coach Yohanes G. Pauly yang juga merupakan founder dan master coach di Gratyo® Practical Business Coaching.

Strategi terakhir adalah personal & business foundation. Pemilik bisnis harus percaya dan yakin dengan apa yang dilakukan (start with the right belief), berusaha keras dengan tindakan yang tepat (move with the great action), merespon segala sesuatu dengan bijak (learn with the wise response), dan mengandalkan Tuhan (lean to the mighty God).