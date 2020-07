Diizinkan Dibuka Kembali, Industri Spa Perlu Siapkan Langkah Strategis

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia usaha kini memasuki era new normal, dimana beberapa aktivitas bisnis diizinkan beroperasi kembali. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan era new normal menggantikan kebijakan sebelumnya yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah krisis Covid-19. Kebijakan di era new normal membuka kembali aktivitas dunia usaha dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang wajib dipatuhi pelaku usaha seperti membatasi jumlah pengunjung serta standar keamanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh dunia usaha, tidak terkecuali di indutri SPA.

Aturan itu tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan Kementerian Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan pada masa new normal. Dalam aturan ini jumlah pengunjung dibatasi dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini artinya, meski dibolehkan beraktivitas kembali, industri Spa harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan aturan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti kita ketahui industri Spa mempunyai potensi yang luar biasa dari sisi ekonomi, budaya, sejarah dan filosofi sebagai perawatan kesehatan yang memiliki daya jual tinggi. Memasuki era new normal tentu saja para pelaku industri Spa harus menyiapkan langka-langkah strategis untuk aktif kembali guna memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Hal ini disampaikan oleh Kusuma Ida Anjani, Mustika Ratu Business Development, Innovation & SPA Director, pada acara Webinar beberapa waktu lalu yang mengangkat tema “Meraih Peluang dalam Masa Krisis pada Industri Spa” yang diselenggarakan oleh Cosmobeaute Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Spa Therapis Indonesia ( ASTI).

Menurutnya ada tiga hal penting dalam era new normal untuk pengembangan dan ativitas industri SPA adalah menerapkan standar prosedur spa atau protokol kesehatan yakni strategi pemasaran dan manajemen spa, dan peranan therapis dalam aktivitasnya.

Anjani mengakui bahwa saat ini masyarakat masih enggan meninggalkan rumah dan khawatir dengan pandemic Covid-19, untuk itu perlu pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelanggan yang sudah lama dan rindu akan perawatan dan kenyamanan di Spa.

Salah satu spa terbaik di Indonesia, Taman Sari Royal Heritage Spa (TSRH) dalam waktu dekat sambil menunggu izin resmi dari pemerintah akan segera beroperasi.

“Saat ini kami terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pelanggan malalui sosial media seperti di Instagram, facebook dan juga memberikan kelas secara virtual kepada pelanggan. Hal ini sebagai wujud kepedulian kepada pelanggan bahwa TSRH Spa tetap peduli dan siap melayani dengan kondisi new normal,” ujar Anjani.

TSHR Spa juga menjamin kebersihan dan keamanan semua fasilitas SPA kepada pelanggan dari awal datang sampai meninggalkan lokasi Spa. Artinya meskipun dalam kondisi new normal, TSRH Spa tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan menerapkan 3S, yaitu keamanan dan kenyamanan (safe), menghilangkan rasa stress (stress release), serta memberikan sensasi sensai terbaik (Super Sensation) yang mungkin selama ini sudah lama mereka rindukan, sehingga kedatangan mereka ke Spa tidak saja menghilangkan penat dan stress namun juga memberikan manfaat kesehatan untuk mereka.

Stres biasanya disebabkan dari berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, pekerjaan dan pikiran, jika dibiarkan akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Tidak saja pada pikiran namun juga dapat memberikan efek pada tubuh. Jika ini dibiarkan, stres dapat menjadi penyebab utama munculnya berbagai penyakit serius dalam tubuh.

Selain itu TSRH Spa juga menggunakan tanaman herbal Indonesia sebagai bahan baku dasar untuk perawatan tubuh, luar dan dalam. Untuk perawatan dalam kami mempunyai minuman herbal sebagai pelengkap setelah perawatan badan seperti minuman wedang jahe, Kunyit Asem, Beras Kencur dan Gula asam). Untuk Perawatan Tubuh kami banyak menggunakan Kunyit dan Jahe sebagai bahan dasar.