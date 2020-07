Air Mata Api, Novel Terinspirasi Lagu Iwan Fals Siap Mengaduk Emosi Pembaca

JAKARTA, Beritasatu.com –Aku adalah lelaki tengah malam. Ayahku harimau, ibuku ular. Aku dijuluki orang sisa-sisa. Sebab kerap merintih, kerap menjerit. Orang sisa-sisa menangis. Orang sisa-sisa menangis. Air matanya...Air matanya...Air matanyaa…api.

Nada indah, lirik kuat, mengangkat persoalan sosial, dan mewakili emosi masyarakat Indonesia kebanyakan, menjadi daya tarik lagu-lagu Iwan Fals. Piter Abdullah Redjalam, pengamat ekonomi yang juga salah satu penggemar Iwan Fals, merangkai cerita yang terinspirasi dari lagu-lagu Iwan Fals menjadi sebuah novel berjudul Air Mata Api (AMA).

“Judul Air Mata Api saya ambil dari lagu Iwan Fals berjudul Air Mata Api. Di lagu ini ada kemarahan mereka, kaum kusam, yang selama ini tersingkirkan. Ini yang saya temukan. Kalau saya rangkai dengan lagu-lagu Iwan Fals lainnya sehingga menjadi cerita yang memunculkan emosi, ini pasti menarik,” kata Piter Abdullah Redjalam dalam bincang-bincang yang digelar secara daring, Rabu (22/7/2020).

Total ada 12 lagu Iwan Fals yang menginspirasi cerita dalam novel setebal 212 halaman terbitan Raja Grafindo Persada. Lagu-lagu di buku seharga Rp70 ribu itu adalah Berandal Malam di Bangku Terminal, Rindu Tebal, Azan Subuh Masih di Telinga, Nak, Ujung Aspal Pondok Gede, Doa Istri Seorang Bromocorah, Antara Aku dan Bekas Pacarmu, Sugali, Ada Lagi yang Mati, Jangan Tutup Dirimu, Air Mata Api, dan Aku Antarkan.

“Air Mata Api berkisah tentang tokoh Gara yang dramatis. Gara, lelaki tengah malam (preman), dia kehilangan bapak dan ibu sejak kecil, dan ketika mencintai perempuan dia juga kehilangan,” kata Piter yang mengambil setting tahun 1983 untuk novel ini.

Dari judul lagu-lagu tersebut, Piter mencoba mengaduk emosi pembaca lewat hubungan Gara dan ayahnya, juga ibunya yang bermata indah. Ia juga mengangkat berbagai peristiwa yang terjadi di era 80an, seperti peristiwa petrus atau penembakan misterius untuk para penjahat. Sosok yang ayah bernama Bambang Saguna yang family man, ia gali dari lagu berjudul Nak. “Lirik lagu Nak ‘Duduk sini, Nak, dekat pada Bapak, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri’. Ini liriknya kuat sekali dan pesannya untuk semua lelaki, engkau lelaki, kelak sendiri,” kata Piter, direktur Riset Core Indonesia.

Piter mengungkapkan, cinta dan keikhlasan yang melatarbelakanginya menulis novel ini. “Saya sangat mengagumi lagu-lagu Iwan Fals. Lagu-lagu Iwan di kampung saya di Pagar Alam itu sangat disukai. Album Sarjana Muda (1981) itu meledak di kampung saya. Lagu Sarjana Muda, Bung Hatta, Yang Terlupakan, 22 Januari, dan lain-lain snagat disukai. Sejak saat itu saya tumbuh bersama lagu-lagunya Iwan Fals. Saya kira gak ada anak muda, yang biasa begadang, nyanyi-nyanyi dan main gitar, gak seru kalau gak bersama lagu Iwan,” ungkap Piter.

Selain itu, kagum Piter, lagu-lagunya Iwan memiliki lirik yang sangat kuat dan mengena di hatinya. “Dari lagu yang liriknya begitu kuat,saya melihat cerita di lagu, itu bisa dirangkai menjadi novel dan tokoh-tokohnyanya bisa dimunculkan,” tambah Piter yang membeli semua album Iwan dari pertama hingga album terakhir.

Diakui Piter, tak mudah menggarap novel ini. Ia butuh 8 tahun untuk menyelesaikannyanya. “ Penulisan novel ini idenya sudah 10 tahun lalu. Tapi saya mulai sekitar 7-8 tahun lalu. Sempat stagnan juga dan lalu saya menulis novel yang lain,” aku Piter yang tak melibatkan Iwan Fals dalam penulisan novel ini.

“Ini murni imajinasi saya. Tak ada wawancara atau dialog dengan Iwan. Tapi setelah naskah jadi, baru saya minta izin pada Iwan Fals untuk menerbitkan novel ini dan diterima baik oleh Iwan Fals dan anaknya, Cikal,” tandas Piter senang.