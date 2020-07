Mustika Ratu Gandeng Alun Alun Indonesia Hadirkan Jamu di Mal

Jakarta, Beritasatu.com – PT. Mustika Ratu Tbk (MRAT) menjalin kerja sama dengan Alun Alun Indonesia yang berada di bawah PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), menghadirkan Pop Up Bar Jejamu di Grand Indonesia West Mall. Kerja sama ini dalam rangka memperkenalkan gerakan Jamuvement kepada generasi milenial, menjadikan jamu sebagai lifestyle agar selalu Be healthy, Stay healthy.

Jejamu Mustika Ratu telah hadir sejak 2019 dan secara resmi diluncurkan pada Januari 2020 bertepatan dengan hari jadi Sang Empu Jamu, DR. BRA. Mooryati Soedibyo di Jakarta. Sejak resmi diluncurkan, Jejamu By Mustika Ratu terus berkembang dan kini menjadi kebanggan serta gaya hidup kaum milenial.

Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), Bingar Egidius Situmorang menjelaskan bahwa, kerja sama ini menjadi langkah awal yang sangat baik untuk mengembangkan jamu sebagai kekayaan asli Indonesia.

"Pop Up Bar Jejamu memberi angin segar dan harapan kepada konsumen untuk kembali datang ke mal dan membeli produk yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang diperlukan saat pandemi. Ke depannya, Pop Up Bar Jejamu by Mustika Ratu akan hadir di tempat-tempat publik dan pusat perbelanjaan lainnya di Jakarta hingga seluruh Indonesia,” ujar Bingar dalam keterangan pers, Minggu (26/7/2020).

Lebih lanjut Komisaris PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), Handaka Santosa menambahkan bahwa daya tarik Alun Alun Indonesia adalah memberikan pengalaman bagi pengunjung untuk merasakan produk khas Indonesia.

“Gerai ini dirancang bukan sekedar untuk belanja, tapi juga memberikan pengalaman yang berharga, belajar dan bernostalgia hal-hal tradisional dari budaya dan kuliner Indonesia bagi seluruh masyarakat khususnya generasi milenial. Kami berharap kerja sama dengan Jejamu by Mustika Ratu ini akan terus berkembang kedepannya” kata Handaka.

Rencananya, Pop Up Bar Jejamu ini akan diluncurkan pada akhir Agustus 2020 dan akan diikuti di beberapa mal lainnya di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Jejamu by Mustika Ratu memiliki 5 varian rasa seperti kunir asam, coco pandan latte, temulawak latte, rimpang temulawak, golden turmeric latte, dan jahe merah sereh.