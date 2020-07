Produk Minuman Lokal Raih Penghargaan Kelas Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kharisma Serasi Jaya (KSJ), produsen minuman lokal asal Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Vibe berhasil menyabet penghargaan dari asosiasi minuman berkelas dunia melalui ajang World-Class Wine & Spirits Competition dari Ultimate Spirits Challenge (USC) 2020.

"Ini merupakan kompetisi terbesar yang diikuti oleh produsen minuman kelas dunia yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dimana sejumlah merek-merek terkenal dunia bertanding untuk menunjukkan kualitas produknya. Dan kita bersyukur produk yang kita pasarkan meraih 6 Kaategori Penghargaan diajang World-Class Wine & Spirits Competition dari Ultimate Spirits Challenge (USC) 2020, dan semua produk yang mendapat penghargaan memperoleh penilaian dari tim juri diatas nilai 85," ungkap Marketing Director PT Segar Harum Rasa selaku principal Vibe Liqueur and Spirits, Damien Chua dalam keterangan persnya, Senin (27/7/2020).

Ditambahkannya dengan prestasi ini, pihaknya akan terus melakukan inovasi dan juga menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Terlebih produk yang dipasarkannya ini merupakan produk asli dari Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia.

"Ini sangat membanggakan karena minuman ini karya anak bangsa. Dan ini juga jadi bukti bahwa merek lokal yang mampu bersaing dengan merek-merek dunia dalam menciptakan produk bertaraf international. Ini akan menjadi solusi untuk industri bisnis hiburan di Indonesia dan dengan ini bisa mengurangi impor minuman dari luar yang berdampak positif ke perekonomian dan tenaga kerja lokal," tandasnya.

PT KSJ Sendiri telah berdiri selama 13 tahun ini, sejak 2 tahun lalu telah bekerja sama dengan PT Pernod Ricard Indonesia untuk pasar Indonesia. Di tahun 2019 lalu, Vibe Liqueur and Spirits dinobatkan sebagai Liqueur Brand of the Year 2019 di ajang Asia International Spirit Competition.