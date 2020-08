Dine at The Park Hadirkan Suasana Baru di Tribeca Park

Jakarta, Beritasatu.com – Masa Masa transisi yang ditetapkan oleh pemerintah telah membuat masyarakat beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan baru ini juga berlaku di Central Park dan Neo Soho Mall dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan konsep 100% touchless.

Untuk meningkatkan pelayanannya dengan adaptasi kebiasaan baru, Central Park dan Neo Soho Mall menggelar program Dine at The Park. Program tersebut akan mewarnai area Tribeca Park dengan menawarkan suasana berbeda dengan pemandangan yang indah dilengkapi dengan hiasan ratusan lampu saat menyantap makanan dan minuman dari tenant food and beverages Tribeca Park yang berpartisipasi mulai 25 Juli hingga 6 September 2020.

Menurut Assistant Marcomm and Relation General Manager Central Park dan Neo Soho Mall, Silviyanti Dwi Aryati, tujuan diadakan Dine at The Park ini menjadi solusi dengan adanya pembatasan pengunjung di dalam tenant dengan menjadikan area terbuka Tribeca Park untuk dining dan mendatangkan suasana berbeda.

“Dalam rangkaian Dine at The Park ini tentu sudah dipersiapkan dengan matang dengan menerapkan SOP normal baru yang wajib diketahui, dan diikuti oleh seluruh pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall, mulai dari jaga jarak, penempatan hand sanitizer, hingga meminimalisir kontak fisik," ujar Silviyanti dalam keterangan pers, Kamis (30/7).

Dia menambahkan, bagi para pengunjung yang reservasi Dine at The Park selain mendapatkan pemandangan 360 derajat suasana taman Tribeca saat menyantap makanan dan minuman, para pengunjung juga bisa mendapatkan promo-promo menarik yang berbeda dari masing-masing tenant yang berpartisipasi seperti Buy 1 Get 1, Free Selected Item, Special Package hingga Special Price. Selain pilihan tenant-tenant Tribeca Park, nantinya akan dilengkapi pula dengan berbagai pilihan pop-up booth agar dapat memenuhi kebutuhan pengunjung.

Tribeca Park banyak dijadikan para pengunjung tempat untuk sekedar berjalan-jalan menghabiskan waktu, mengabadikan momen hingga memilih tenant food and beverages di Tribeca Park menjadi tujuan utama karena menjual suasana pemandangan taman yang nyaman, dan berbeda di tengah padatnya Jakarta.

Terdapat, beragam menu dari tenant-tenant, seperti Bermvda, Bootlenose, Porter, Babockhaa, Bakerzin, The People’s Café, Pizza Marzano, Kitchenette, dan Pizza E Bira yang dapat dipesan langsung oleh pengunjung dalam rangkaian Dine at The Park.

Ditambahkan oleh Silviyanti, bahwa para pengunjung disarankan melakukan reservasi sebelumnya melalui www.cpjkt.co atau Whatsapp pada jam operasional Dine at The Park mulai pukul 16.00 WIB – 20.00 WIB di hari kerja, dan mulai pukul 16.00 WIB – 21.00 WIB di akhir pekan.

Di samping itu, pihak pengelola Central Park dan Neo Soho Mall juga menghimbau para pengunjung untuk selalu waspada terhadap penyebaran virus Corona Covid-19, dengan mengikuti protokol kesehata standat yang sudah ditetapkan, hingga menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama dalam menerapkan kehidupan normal baru.