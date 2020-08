Sepekan Dibuka, Kunjungan Wisatawan ke Bali Perlahan Meningkat

Jakarta, Beritasatu.com - Pariwisata di Indonesia meski tengah terpuruk, angin segar memberi kabar bahwa Bali meraih posisi empat besar destinasi wisata terbaik dunia dari 25 destinasi terbaik menurut TripAdvisor. Tidak dipungkiri, bagi para pelaku pariwisata kabar ini mampu membangkitkan asa.

Terlebih, belum sepekan dibukanya pariwisata domestik di Pulau Dewata, pada 31 Juli 2020 lalu, sudah terlihat ada peningkatan wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa menerangkan, sebelum tanggal 10 Juli lalu, kedatangan wisatawan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, per hari hanya 800 orang. Namun, terus meningkat menjadi 1.700 orang per hari, dan setelah dibukanya pariwisata domestik kunjungan wisatawan kini sekitar 2.400 dan 2.500 orang per hari.

Sementara untuk kunjungan ke objek wisata seperti di Tanah Lot dan di Kebun Raya, Kabupaten Tabanan serta di Pantai Pandawa Kabupaten Badung sudah mulai meningkat 15%. Kendati, wisatawan itu dari orang lokal maupun domestik.

"Ke depannya kami berharap di Natal dan Tahun Baru. Saya, yakin pasti ada lonjakan. Kini yang penting kepercayaan wisatawan terpelihara dan menjaga protokol kesehatan agar jangan ada lonjakan-lonjakan transmisi baru lagi. Itu yang kita harapkan,” kata Putu Astawa, Rabu (5/8/2020).

Sementara pengamat pariwisata Sapta Nirwandar mengingatkan, bahwa pandemi ini membawa perubahan terhadap kebutuhan para wisatawan. Kini, kawasan wisata yang hanya mempromosikan keindahan tidaklah cukup untuk menarik kunjungan wisatawan.

Sekarang wisatawan tengah mencari kawasan yang menjanjikan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan mereka selama berwisata.

Ia pun menyarankan, agar setiap destinasi yang telah dibuka untuk wisatawan dapat memegang komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Upaya ini yang memerlukan kerja sama lintas sektor demi mengembalikan kepercayaan para wisatawan.

“Mulai dari airport, hotel, destinasi, semua bergerak bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Pelaku dan para wisatawan, keduanya juga harus diedukasi dengan baik, agar tidak tidak menimbulkan klaster baru,” terangnya.