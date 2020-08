Trik Tak Pakai Gadget Terus Menerus Selama Anak Belajar Daring

JAKARTA, Beritasatu.com – Pandemi Covid-19 membuat sekolah terpaksa melakukan proses belajar mengajar secara online. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sering menggunakan gadget. Padahal, sebelum adapandemi, banyak orang tua kewalahan membatasi anaknya bermain dengan gadget.

“Sebenarnya, anak-anak tidak boleh lebih dari dua jam berturut-turut menggunakan gadget meskipun saat ini belajar online. Anak butuh bermain berinteraksi dengan teman-temannya dan juga butuh istirahat atau tidur cukup supaya tumbuh dan berkembang secara optimal,” tegas Psikolog peminatan perkembangan anak dan remaja Irma Dianita, S.Psi, M.Psi dalam diskusi bertema The Rise of Digital Parenting yang digelar EF English First Indonesia, Kamis (6/8/2020).

Irma pun memberikan trik apa yang harus dilakukan orang tua di masa serba virtual ini. Menurutnya, harus ada kolaborasi anak dan orang tua dalam penggunaan gadget. “Orang tua harus mengarahkan dan membimbing anak saat menggunakan gadget. Karena itu, sebelumnya, orang tua jangan menolak dulu, tapi pelajari dulu, dan lakukan sesuatu untuk minimalisasi keburukan teknologi gadget tersebut,” jelas Irma.

Selain itu, lanjut Irma, buat kesepakatan dengan anak untuk durasi dan waktu pemakaian gadget. Tentukan kapan anak boleh menggunakan gadget dan jangan menganggu waktu tidur anak dan kegiatan gerak fisik anak. “Dalam sehari, anak butuh bergerak dan berinteraksi dengan orang tua dan teman mainnya itu minimal tiga jam. Jika kesepakatan ini diambil di awal, ini akan lebih mudah dan tak menguras energi orang tua yang kecewa karena anaknya susah diatur dan terlalu banyak menggunakan gadget,” ujar Irma.

Irma juga mengatakan, sebenarnya belajar online tidak harus terus-menerus mata menatap gadget. “Guru kan bisa memberi tugas prakarya untuk anak-anak,” saran Irma.

Trik ini juga dilakukan Regional Director EF English First Indonesia Elizabeth Maria terhadap anaknya. “Saya sangat tegas pada anak-anak. Ketika mereka istirahat belajar, mereka harus lepas gadgetnya untuk istirahat, makan camilan, dan minum,” ungkap Elizabeth.

Untuk mendisplinkan anak benar-benar memanfaatkan waktu belajar, Elizabeth meminta anak-anak tetap menggunakan seragam sekolah meskipun belajar online di rumah.

Academic & Operational Director EF English First Indonesia Chris Lloyd mengungkapkan, belajar online seharusnya dibuat secara interaktif. “Di EF, sebelum pandemi memang sudah ada belajar online dan ini sangat interaktif sehingga anak tidak jenuh,” ujar Llyod.