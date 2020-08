Parlent World Memanjakan Wanita dengan Parlent for Her

Jakarta, Beritasastu.com - Selama dua tahun berkarya Parlent World, brand Indonesia yang telah mendunia telah menjual sebanyak puluhan ribu jam tangan kepada lebih dari 30.000 pelanggan setia dan menjangkau 45 negara. Dengan basis operasi utama di Jakarta, Parlent World saat ini merambah ke berbagai kota di berbagai negara seperti Kuala Lumpur dan New York.

Seiring berjalannya waktu, Parlent yang awalnya hanya fokus pada produk jam tangan pria, kini mulai memanjakan kaum hawa. Tingginya antusias konsumen wanita yang ingin memiliki produk jam tangan automatic Parlent dengan kualitas terbaik harga terjangkau mendorong Parlent untuk merilis Parlent for Her.

Parlent melihat bahwa jam tangan automatic khusus perempuan masih sedikit. Melihat hal ini Parlent meyakini produk Parlent for Her memberikan opsi agar wanita dapat juga mengoleksi jam automatic. Parlent for Her memiliki memiliki warna-warna cantik yang dipadupadankan dengan bahan strap kulit atau suede berwarna cerah seperti merah dan biru sangat cocok dipakai oleh wanita dalam segala aktivitas. Selain jam tangan automatic, Parlent for Her juga memiliki koleksi jam tangan quartz.

Tidak hanya itu saja. Dalam setiap produk Parlent for Her didesain dengan elegan dan mewah.

Deo selaku CEO Parlent World menjelaskan bahwa jam tangan Parlent memakai mesin yang tidak sembarangan. “Kami percaya dengan kualitas produk Parlent. Mesin yang kami pakai Miyota Japan Movement, sehingga kami berani memberikan garansi internasiona,” jelas Deo dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).

Tidak hanya itu saja, strap jam tangan Parlent menggunakan genuine leather dipadukan dengan casing jam bahan stainless steel dan water resistant 3 ATM.

Tidak hanya berfokus pada jam tangan, Parlent for Her juga merilis aksesoris wanita dengan desain elegan dan material terbaik sebagai complement. Aksesoris dengan berbagai varian ini akan menjadi pelengkap dari jam tangan wanita Parlent yang akan membuat para customer wanita Parlent tampil semakin menarik. Desain yang dikeluarkan juga memiliki unsur timeless dan bisa digunakan dalam semua gaya.

Dari segi kualitas, pelanggan wanita tidak perlu khawatir karena aksesoris Parlent for Her ini memiliki bahan utama 316L stainless steel yang membuat lebih awet dan tahan lama.

”Kami mendesain jam tangan eksklusif yang dapat memenuhi kebutuhan wanita dari berbagai kalangan. Karena kami sadar wanita membutuhkan sebuah jam tangan yang berkelas dengan harga yang terjangkau dan dapat dipakai dalam segala situasi. Parlent for Her datang untuk menjawab kebutuhan itu. Kami yakin jam tangan dan aksesoris pelengkap kami akan diterima wanita Indonesia," tambah Dio.

Secara resmi di bulan Juli 2020 Parlént telah meluncurkan akun Instagram @parlentforher khusus pelanggan wanita.