Rayakan HUT Ke-53, Acnol Gelar Edukasi Agar Bisa Terus Tampil Menarik

Senin, 14 Desember 2020 | 21:09 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kecantikan wajah yang hakiki memang jadi dambaan semua wanita di Indonesia. Hal tersebut yang mendorong Acnol sebagai produsen yang memproduksi peralatan kecantikan bagi kaum wanita terus menjalankan komitmennya untuk membuat wanita tetap berpenampilan menarik.

Merayakan ulang tahunnya yang ke 53 tahun, produk kecantikan tersebut menggelar acara bertajuk Acnol Anniversary Talk, dengan menghadirkan tema "How To Achieve Your Life Goal and Stay Beautiful".

Acara yang menghadirkan Beauty Influencer Stephanie Agatha, Sara Ivonne pemilik Saraivonne Eyelash Studio, dan Adrianus Roy dari Acnol Brand Digital Marketing digelar secara daring yang diikuti oleh 100 orang beauty enthusiastic dan micro influencer.

"Sejak pertama kali di luncurkan pada tahun 1967 hingga sekarang, Acnol masih dipercaya oleh mereka yang mempunyai masalah dengan jerawat. Dan untuk merayakan Anniversary Acnol yang ke-53 akan diadakan acara secara virtual, yang agendanya diadakan Sabtu, 12 Desember kemarin," ungkap Adrianus Roy.

"Acara ini digelar agar dapat memberikan edukasi perlunya kaum muda mengejar tujuan hidupnya agar masa depan makin cerah. Tetapi tetap harus menjaga penampilan, karena penampilan wajah yang dirawat dan bebas jerawat dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan diri seseorang sehingga meningkatkan hasil yang ingin dicapai," papar Adrianus lagi.

Ditambahkannya, 2 jenis produk Acnol yakni Acnol Lotion yang berbentuk cair dan Acnol gel yang lebih kental dan transparan selama ini dikenal cocok sebagai produk yang bisa merawat dan mengatasi wajah wanita yang berjerawat. Hal itu yang membuat mereka hingga kini tetap konsisten menjaga produknya itu.

"Acnol sendiri hingga kini tetap berupaya konsisten dengan produk yang dihasilkannya. Itu terbukti dengan penghargaan Top Brand For Teens 2011 dalam kategori Anti Acne untuk remaja. Ditambah menurut survei Majalah Marketing tahun 2020 ini Acnol merupakan top 3 obat jerawat di Indonesia. Itu yang membuat kita yakin bahwa produk ini aman dan akan bisa digemari oleh masyarakat terutama generasi muda di Indonesia," tandasnya.

Sumber:BeritaSatu.com