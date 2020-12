4 Cara Kembalikan Warna Rambut Brassy

Selasa, 15 Desember 2020 | 09:10 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Bagi yang suka mewarnai rambut untuk mengekspresikan diri, coba cek warna rambutnya apakah sudah mulai luntur dan menguning/brassy? Kalau ya, berarti saatnya untuk melakukan konsultasi ke hairstylist di salon langganan untuk mendapatkan layanan yang tepat.

Menurut Head of Education L’Oreal Professionnel Indra Tanudarma, terdapat banyak sekali pillihan layanan di salon untuk terus mengoptimalkan hasil warna rambut serta menahan penguningan rambut setelah pewarnaan.

Brand General Manager L’Oréal Professionnel Hendra Purjaka mengungkapkan ajang akhir tahun kerap dijadikan momen untuk memberikan kesempatan bagi diri sendiri dengan menyegarkan kembali model rambut maupun warna rambut.

“Bagi konsumen yang telah sempat mewarnai rambut atau melakukan retouch pada warna rambut, segera konsultasikan kembali kondisi rambut agar tetap tampil maksimal dan mempesona menjelang selebrasi akhir tahun. Apapun kondisi rambut, kami anjurkan untuk menghubungi mitra salon L’Oreal dan berdikusi untuk mengoptimalkan rambut berwarna yang dimiliki,” ujarnya dalam siaran pers Senin (14/12).

Ditambahkan oleh Hendra, belum lama ini L'Oréal Professionnel meluncurkan rangkaian baru Majifashion Ash Pure Azure dan Olivier yang bertujuan mengajak konsumen untuk perlahan-lahan kembali ke salon dengan mematuhi protokol kesehatan yang tepat, dan memberikan empat cara untuk solusi pewarnaan rambut, yaitu Balayage Refresh, Balayage Reset, Color Refresh, dan Color Reset.

Lalu apa saja yang membedakan keempat solusi pewarnaan rambut ini?

Balayage Refresh

Untuk konsumen yang sebelumnya mewarnai rambutnya dengan teknik Balayage, solusi ini untuk mengembalikan warna rambut ke kondisi warna terbaik Balayage terakhir yang Anda lakukan.

Balayage Reset

Untuk konsumen yang sebelumnya mewarnai rambutnya dengan teknik Balayage, maka solusi ini bertujuan mengubah warna rambut ke warna lain dengan menggunakan teknik Balayage.

Color Refresh

Untuk konsumen yang mewarnai rambut bukan dengan teknik Balayage, cara ini bertujuan mengembalikan warna rambut ke kondisi warna terbaik dari layanan salon terakhir yang Anda lakukan.

Color Reset

Untuk konsumen yang sebelumnya mewarnai rambutnya bukan dengan teknik Balayage, dianjurkan memilih layanan ini untuk merubah warna rambut ke warna lain.

“Kami mengajak wanita Indonesia yang memiliki impian untuk menutup tahun dengan warna rambut yang indah melalui salon mitra L’Oréal Professionnel yang memiliki servis tersebut dengan mengakses aplikasi Traveloka. Salon mitra L’Oreal Professionnel juga mempraktekkan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi, oleh karena itu konsumen tidak perlu ragu. Kami juga menyarankan untuk terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan colorist dan stylist di salon untuk menentukan look yang diinginkan, sehingga dapat say goodbye to 2020 selayaknya kita say goodbye to brassy hair!” tutur Indra.

Sumber:BeritaSatu.com