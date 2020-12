Perbaiki Perekonomian, Roti Kapiten Tawarkan Bisnis Waralaba

Sabtu, 19 Desember 2020 | 18:13 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Bisnis yang laris manis sebelum bahkan selama pandemi dan masih bertahan salah satunya adalah makanan. Bisnis makanan memang cenderung laris, selalu dibutuhkan dan menjadi pilihan. Bila merasa kesulitan memulai bisnis makanan dari nol, bisa pilih cara waralaba atau franchise. Waralaba sendiri merupakan kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Waralaba ini cocok untuk pebisnis pemula yang ingin belajar namun bisnis tetap jalan. Sebaiknya pilih waralaba yang banyak peminat, tidak hanya sekadar sedang ngetren saja.

Roti Kapiten menjadi salah satu rekomendasi waralaba yang memberikan banyak keuntungan. Seperti yang kita ketahui, saat ini bisnis gerai roti seperti Roti O atau Roti Boy sudah memiliki gerai tak hanya di stasiun maupun bandara. Omzet yang didapat dari berbisnis roti semacan itu yang buka di stasiun, di pusat keramaian atau stasiun dan terminal, untungnya bisa mencapai Rp 35 juta untuk satu gerainya.

Bila biasanya waralaba lain hanya menawarkan paket terpisah, di Roti Kapiten memberikan empat paket bisnis waralaba sekaligus. Mitra tak hanya mendapatkan makanan khas roti kopi saja, tetapi juga mendapat bisnis roti gembong, donat premium dan minuman kopi kekinian. Roti Kapiten ini terbilang dikenal dan banyak peminatnya di Yogyakarta dan Banjarmasin.

Mokhamad Hadi, co-founder Roti Kapiten mengatakan hingga saat ini, Roti Kapiten sudah memiliki 2 gerai dan satu rumah produksi di Yogyakarta serta satu gerai dan satu rumah produksi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karena banyaknya permintaan, akhir tahun 2020 ini, Roti Kapiten mulai menawarkan kemitraan peluang bisnis waralaba.

"Jadi kita menyadari dampak pandemi ini mau enggak mau sistem online harus digalakkan, namun gerai yang on the spot juga harus ada sebagai titik distribusi. Mitra akan kita ajari manajemen gerai dan juga online digitalnya," jelas Mokhamad Hadi.

Kemitraan Roti Kapiten ini menawarkan empat paket kemitraan yakni paket kios take away RP 50 Juta, Paket Cafe Dine In dan take away Rp 150 juta, paket kios dan rumah produksi Rp 150 juta serta paket Cafe dan Rumah Produksi Rp 250 juta. Perbedaannya hanya pada alat yang didapatkan dan sistem pendukungnya.

Sumber:BeritaSatu.com