Masa Pandemi, Gaya Hidup Sehat dengan Bersepeda

Minggu, 20 Desember 2020 | 20:15 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Menghadapi pandemi Covid-19 masyarakat harus terus menjaga kesehatan. Di antaranya melalui olahraga seperti jogging, jalan kaki, senam, juga bersepeda dan lainnya.

Guna mendorong dan mendukung masyarakat Indonesia membangun gaya hidup sehat, Famindo Roda Gemilang (FRG) menghadirkan empat koleksi sepeda Basso asal Italia ke Indonesia.

Pada akhir tahun 2020 ini, Basso merilis sejumlah koleksi baru, yaitu Diamante, Diamante SV, Konos, Volta, Tera, Palta, Venta, dan Astra. Masing-masing merupakan hasil dari inovasi tanpa henti.

Dari sejumlah koleksi itu, empat di antaranya dibawa ke Indonesia oleh FRG, sebuah perusahaan distributor sepeda yang didirikan profesional berpengalaman dalam dunia bisnis sepeda.

“Basso bukan hanya sebuah sepeda, juga seni karya sebuah sepeda. Sesuai dengan filosofinya functionally beautiful, beautifully functional, Basso merupakan penggabungan dari keindahan dan kenyamanan yang bisa langsung dirasakan oleh pengendaranya,” ujar Direktur FRG Kurniadi Seta Sanjaya pada peluncuran koleksi empat sepeda Basso di Jakarta, Jumat (18/12/2020)

Turut hadir dalam acara itu Direktur Utama PT FRG Julius Agus Salim, Komisaris Djoenadi dan Brand Manager Basso, Danny William Johan Siwu.

Kurniadi mengatakan empat koleksi sepeda Basso yang dibawa FRG ke Indonesia adalah Diamante SV, Astra, Palta, dan Venta.

“Tidak hanya elok dipandang, Basso juga dibuat melalui pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam mengembangkan sepeda yang didesain untuk kenyamanan bersepeda, Ride, Perfected. Dari sebuah tradisi membuat sepeda, lahir sebuah legenda sepeda. Made to race, made to last, made by Basso,” kata Kurniadi dalam keterangan keterangan yang diterima, Minggu (20/12/2020).

Direktur Utama FRG Julius Agus Salim mengutarakan dengan menghadirkan sepeda berkelas seperti Basso, FRG berharap agar masyarakat Indonesia punya banyak pilihan dan kesempatan untuk mendapatkan sepeda yang berkualitas dan mendukung aktivitas olahraga.

Dikatakan sepeda bukan hanya sarana olahraga dan transportasi. Saat ini, sepeda sudah menjadi gaya hidup dan identitas pemakainya. Untuk itu pihaknya mencoba memberikan berbagai macam pilihan sepeda yang sesuai dengan karakter pemiliknya.

Danny William Johan Siwu - Brand Manager Basso menambahkan, sepeda balap Basso memiliki banyak keunggulan. Salah satunya, frame sepeda yang terbuat dari serat karbon kualitas premium. Meski terasa ringan, frame-nya sangat kuat dan tangguh di berbagai medan.

Selain frame, keunggulan lain dari Basso adalah cockpit system. Malah bagian itu dinilai terbaik dan paling elegan, dengan desain stem yang aerodinamis. Dengan demikian, tak ada lagi kabel yang melintang pada top tube, down tube, dan fork, karena Basso menggunakan sistem internal cable routing.

“Sistem itu membuat Basso terlihat estetis. Dan yang terpenting, sistem itu juga membuat drivetrain dan pengereman menjadi lebih terlindungi. Menjajal Basso di jalan-jalan di Indonesia, akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan,” kata Danny.

Djoenadi menambahkan sepeda balap buatan Italia Basso ini akan meramaikan pasar sepeda premium di Indonesia. Sepeda yang akan dirilis pada Januari 2021 itu dibanderol dengan kisaran harga Rp 66 juta hingga Rp 190 juta.

Sumber:BeritaSatu.com