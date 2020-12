Elegan, Mariah Carey Kenakan Koleksi Perhiasan Indonesia

Selasa, 22 Desember 2020 | 08:49 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Surabaya, Beritasatu.com – Koleksi perhiasan emas Indonesia dari UBS Gold – PT. UBS (Untung Bersama Sejahtera) – semakin diminati banyak kalangan. Salah satu peminat datang dari dunia musik Hollywood, yang dikenal sebagai Diva Amerika Serikat (AS) Mariah Carey.

Saat menghadiri acara Good Morning America, Mariah Carey tampil elegan dengan memakai anting emas dari UBS Gold. Sentuhan emas yang berkilau dengan batu zirconia terlihat sangat cocok dengan karakter musisi wanita asal Huntington, New York ini, yang memang dikenal elegan dan mempesona. Bentuk lingkaran pada anting-anting yang dikenakan Mariah pun mengandung makna infinity dan di definisikan sebagai kreatifitas yang tiada henti dari seorang musisi.

Penampilan Mariah saat mengenakan perhiasan buatan Indonesia itu langsung menarik perhatian banyak penggemar. Terlebih, penyanyi yang meroket lewat lagu-lagu seperti Hero, Vision of Love hingga We Belong Together ini datang dalam rangka peluncuran buku terbarunya, The Meaning of Mariah Carey.

Selain Mariah Carey, jawara “American Idol” 2005 Carrie Underwood ternyata telah terlebih dahulu mengenakan koleksi perhiasan UBS Gold. Penampilan cantik musisi country ini tertangkap mata publik saat tampil di atas panggung “Academy of Country Music Awards” 2020.

Bahkan Underwood untuk kedua kalinya memakai dua buah anting perhiasan emas dari UBS Gold, saat merilis album terbaru berjudul My Gift. Album ini merupakan hadiah Natal spesial karena dikemas secara mewah dan indah.

Dalam acara peluncuran yang ditayangkan HBO Max, Carrie Underwood tampil dengan iringan orkestra lengkap, paduan suara, serta kejutan lain di acara tersebut. Dia memakai koleksi anting-anting berwarna yellow gold dan white gold dengan motif bunga-bunga Indonesia, yang membuat penampilannya semakin serasi saat membawakan salah satu lagu dari album My Gift.

“Sebagai brand perhiasaan asal Indonesia, kami sangat bangga melihat koleksi UBS Gold makin dilirik para selebritis Hollywood. Apalagi, kedua perhiasaan yang dikenakan Mariah Carey dan Carrie Underwood murni buatan anak bangsa,” ujar Creative Director dari UBS Gold, Erwin Suganda dalam siaran pers Selasa (22/12).

Erwin menambahkan, UBS Gold akan terus memberikan inovasi baik secara customer experience lewat penggunaan produk perhiasan emas maupun logam mulia. UBS Gold memiliki visi sebagai brand lokal yang berkelas dunia.

“Oleh karena itu sebuah kebanggaan, bahwa perhiasan emas kami bisa dikenakan oleh musisi internasional. UBS Gold percaya produk perhiasan karya anak bangsa ini sangat berharga dan dapat bersaing di kancah Internasional,” katanya.

Sebagai informasi, UBS Gold merupakan sebuah perusahaan emas yang telah berkarya selama hampir 40 tahun. Dengan misi untuk menciptakan produk perhiasaan terbaik, terlengkap dan terpercaya, UBS Gold selalu melakukan inovasi dan terobosan baru melalui koleksinya. Bahkan, kiprahnya membuat UBS Gold berhasil mendapatkan Penghargaan Sebagai 20 Bintang Perusahaan Indonesia Berkelas Dunia yaitu Indonesia's Emerging World-Class Brands "20 Rising Global Stars" oleh Forbes Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com