Simager Tawarkan Olahan Kudapan Chinesse Cuisine Berbentuk Burger

Selasa, 22 Desember 2020 | 13:28 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kondisi pademi Covid 19 yang masih melanda Indonesia, menbuat sebagian orang “think out of the box” dan malah semangat serta optimistis untuk tetap bisa bertahan dan maju sebagai pemenang. Seperti yang dilakukan salah satu merek dan produk lokal Simager yang justru hadir dan lahir di tengah-tengah pandemi.

Simager atau Si Mantau Burger menawarkan olahan mantau yang merupakan kudapan chinesse cuisine yang dibuat kekinian ala burger dengan cita rasa Indonesia. Pada umumnya, mantau disajikan bersama dengan susu kental manis. Tetapi Simager menawarkan dalam bentuk burger kekinian dengan rasa yang berbeda, ada rasa sapi lada hitam, semur, rendang dan lainnya.

Simager, merek dan produk lokal Indonesia siap hadir meramaikan kancah perkulineran Indonesia sebagai sajian Mantau Burger pertama di Indonesia bahkan di dunia dengan cita rasa Indonesia.

Simager membuka outlet pertamanya di start space coworking space yang berada di Gading Serpong, pada 12 Desember 2020. Outlet tersebut diresmikan oleh Dewi Motik dan para founder dan direksi Simager.

“Yang pasti seneng dan bersyukur banget saat pembukaan cukup banyak yang hadir dan semua yang hadir suka dan antusias untuk nyobain Simager ini. bahkan banyak juga yang mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk dukungan buat kami. Pastinya kami sangat apresiasi, bersyukur dan berterima kasih banyak atas dukungan dan antusiasme sahabat dan semua pengunjung yang hadir “ tutur Susanty Widjaya, Founder Simager yang juga diabugerahi Ratu Waralaba dan Ratu Kuliner Indonesia dalam keterangannya, Selasa (22/12/2020).

Pada grand opening selain dipilih ditanggal dan bulan spesial 12 12, juga dihadiri oleh banyak influencer hits seperti Edho Zell , para comedian terkenal seperti Jarwo Kuat, Tarzan, Tessy, juga hadir Denny Darko pesulap dan mentalis serta Tarot reader terkenal,” kata Ryan Widjayana, CEO Simager.

Walaupun Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19, Simager optimistis bahwa bisnis startup kuliner akan tetap berkembang.

Simager sendiri telah menargetkan perkembangan outlet sebanyak 100 outlet pertahun. Simager akan hadir di beberaoa kota di Indonesia tahun 2021 mendatang, diantaranya di Jakarta, Surabaya dan di Balikpapan, Kalimantan di bulan Januari mendatang.

SIMAGER juga sudah membuka kesempatan bagi masyratakat yang berminat untuk mengambil lisensi dengan konsep kemitraan bagi para calon mitra yang punya passion di bidang kuliner untuk menjadi pengusaha kuliner tentunya .

Sumber:BeritaSatu.com