Stellar Power Accelerator Dorong Pertumbuhan Wanita Wirausaha

Jumat, 1 Januari 2021 | 20:35 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Stellar Women berdiri pada tahun 2019 dengan tujuan menciptakan komunitas bagi wanita Indonesia untuk menemukan dan berbagi inspirasi dalam mencapai cita-cita profesional mereka.

Didirikan oleh co-founder dan CEO dari Tinkerlust Samira Shihab, Stellar Women ingin memberikan platform bagi wanita berambisi untuk bergabung dan mendukung satu sama lain.

"Saya memulai Stellar Women untuk wanita yang ingin mencapai versi terbaik dari dirinya sendiri. Kita semua memiliki ambisi, tujuan, dan visi kesuksesan masing-masing. Namun, proses yang kita jalani dalam menempuh tujuan ternyata lebih bermanfaat daripada mencapai tujuan itu sendiri.” ujar Samira dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (1/1/2021).

BACA JUGA Strategi Pemerintah Tingkatkan Rasio Wirausaha yang Masih Rendah

Lalu, pada 11 Januari 2020 lalu Stellar Women secara resmi diluncurkan melalui event The Power of Balance. Acara tersebut merupakan pembuka dari terbentuknya komunitas Stellar Women dan awal dari serangkaian program Stellar Women yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, Stellar Women kembali mengadakan program yang menjadi wadah bagi para wanita berambisi bernama Stellar Power Accelerator.

Power Accelerator merupakan program yang diselenggarakan selama 8 minggu untuk mengembangkan diri dan mempelajari keahlian yang dibutuhkan dalam menempuh bisnis dan entrepreneurship.

Acara ini menggandeng Pond’s sebagai official sponsor dan menghadirkan Bunga Citra Lestari yang merupakan Brand Ambassador dari Pond’s Age Miracle sebagai salah satu pembicara tentang The Power of a Woman: How to go Beyond your Dreams.

BACA JUGA Inspirator Pemberdayaan Kaum Ibu untuk Wirausaha

Adapun topik yang diangkat ini juga sejalan dengan brand purpose dari Pond’s Age Miracle yang berkomitmen untuk terus mendukung perempuan Indonesia untuk senantiasa bersinar, baik melalui prestasi, mimpi, ataupun paras cantiknya.

Pada program ini, partisipan yang terpilih akan mempelajari banyak aspek kewirausahaan yang dimentori oleh industry leaders wanita, seperti pelajaran Building a Roadmap yang akan dibawakan oleh Uma Hapsari dari Amazara, Leadership & Organization yang akan dibawakan oleh Monica Oudang dari Gojek, dan masih banyak lainnya.

Akan ada 20 pembicara lain yang mengisi program ini, yaitu Najwa Shihab, Ria Miranda, Prita Ghozie, Rieke Caroline, Uma Hapsari, Linda Anggrea, Desy Bachir, Jessica Lin, Shinta Nurfauzia, Willis Turner, Ellen Nio, Sati Rasuanto, Lisa Widodo.

Program yang diselenggarakan selama 8 minggu ini akan dimulai pada 12 Januari hingga 2 Maret 2021. Pendaftaran Stellar Power Accelerator akan ditutup tanggal 10 Januari 2021. Program ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Foundational Strength, Expand and Scale, dan Complete Package.

Sumber: BeritaSatu.com