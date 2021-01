Alasan Pentingnya Ritual Pembersihan Wajah

Jumat, 8 Januari 2021 | 19:48 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Berhadapan dengan berbagai permasalahan kulit wajah merupakan hal yang melelahkan bagi sebagian kalangan perempuan. Mulai dari jerawat, kulit kusam, komedo, flek hitam, iritasi, hingga warna kulit yang tidak merata.

Penyebabnya sendiri sangat beragam. Bisa terjadi karena hormon, paparan polusi dan kotoran, termasuk juga pemakaian produk skincare yang tidak tepat dengan kulit wajah.

Direktur Operasional Beauty in The Pot, Rusdita Bazarrudin S mengatakan, Beauty in The Pot hadir sebagai solusi bagi berbagai permasalahan kulit wajah tersebut.

"Beauty in The Pot, sebagai salah satu brand skincare lokal, memformulasikan berbagai produknya untuk mengatasi berbagai permasalahan wajah yang biasa dialami oleh para wanita," kata Rusdita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2021).

Rusdita menerangkan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami yang aman dan memiliki segudang manfaat bagi kesehatan kulit wajah. "Tidak hanya itu, tanpa merogoh kocek yang terlalu dalam, para wanita sudah bisa membawa pulang produk dari Beauty in The Pot," terangnya.

Menurut Rusdita, Beauty in The Pot menawarkan sejumlah produk perawatan wajah berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Kualitas produk dari Beauty in The Pot juga dijamin melalui pemeriksaan dan kandungannya terbukti aman serta sesuai dengan standar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Semua produk sudah memiliki nomor BPOM resmi dan tertera pada barcode setiap kemasan.

"Selain dapat mengatasi berbagai permasalahan kulit wajah, skincare Beauty in The Pot juga cocok bagi remaja berumur 16 tahun hingga ibu hamil dan menyusui," jelasnya.

Sebelumnya, Beauty in The Pot sudah hadir di pasaran pada 2013 dengan berbagai varian masker wajah. Sempat vakum selama beberapa tahun, brand ini kembali hadir pada Maret 2020 dengan konsep baru yang lebih matang dan produk yang lebih berkualitas.

Kali ini, Beauty in The Pot merilis koleksi 'Brightening Series' yang terdiri dari beberapa varian yakni facial wash, brightening serum, day cream, dan night cream. Sebagai brand yang berlokasi di Yogyakarta, Beauty in The Pot memiliki keinginan untuk terus berkontribusi dalam dunia kecantikan dengan terus berinovasi pada produknya.

"Beauty in The Pot juga berencana merilis berbagai produk perawatan lainnya mulai dari perawatan wajah, badan, dan rambut. Selaras dengan tagline Skincare Terjangkau dengan Kualitas Terbaik, Beauty in The Pot akan terus memproduksi skincare berkualitas yang aman bagi kulit dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi kebutuhan wanita Indonesia," tandas Rusdita.

