Bisnis Mainan Edukatif Little Zam Melesat di Masa Pandemi

Bisnis mainan edukatif anak muslim 'Little Zam' semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia hanya dalam kurun waktu 2 tahun. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah maraknya game online dan mainan impor, Indonesia ternyata memiliki brand lokal mainan edukatif anak muslim dengan aneka permainan menarik, riset produk mendalam, dan dikerjakan oleh perempuan-perempuan berjiwa sosial yang menamai diri mereka sebagai Super Team Little Zam.

Hebatnya, bisnis mainan edukatif anak muslim Little Zam semakin dikenal luas oleh masyarakat hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Hal itu terbukti dari meningkatnya permintaan pembeli dan terus bertambahnya follower mereka di Instagram.

"Little Zam sendiri terus berupaya menciptakan permainan-permainan anak yang inovatif, edukatif, dan memberdayakan bagi keluarga muslim. Bukan sekadar mainan, Little Zam merupakan sarana belajar yang menyenangkan untuk anak. Apalagi saat pandemi Covid-19 seperti sekarang," kata founder sekaligus mastermind strategist Little Zam, Fahma Nurika Aisyah, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Jumat (8/1/2021).

Menariknya, bisnis ini ditekuni oleh 7 perempuan muda yang semangat dan peduli pada anak. Nadhila Shabrina, Luthfiani Shabrina, Mella Setyowati, Ifa Latifah, Rumaishatul Ulya, Rahmy Madina, dan Fahma Nurika Aisyah selaku founder sekaligus mastermind strategist Little Zam. "Mimpi saya dari dulu memang ingin memberdayakan perempuan sesuai dengan fitrahnya," jelas Fahma.

Menurut Fahma, perempuan tetap bisa beraktivitas sesuai hobi dan bakat mereka, tapi tetap pada fitrah sebagai seorang ibu, anak, dan istri. Pasalnya, Little Zam juga memberdayakan 100 Ibu-ibu Pemberdayaan Kampung Kota di 4 daerah, yang notabene pekerjaan suaminya adalah buruh. "Setelah mengikuti pelatihan, mereka bisa menjahit ratusan ribu boneka untuk produk-produk Little Zam," imbuhnya.

Saat ini, kata Fahma, Little Zam sudah memiliki 13 produk, yaitu Sang Pemimpi, Rumahku Sekolahku, Rainbow Qur’an, Menyapih dengan Cinta, dan Generasi Cinta Al-Quran (GCA) - produk unggulan Little Zam, juga Generasi Cinta Ilmu sebagai produk lanjutan dari series GCA.

"Selain itu, Little Zam telah memiliki ribuan reseller dari seluruh Indonesia. Sebagian besar reseller adalah para ibu yang sudah merasakan manfaat dari permainan Little Zam dan memutuskan untuk bergabung sebagai reseller," jelasnya.

Fahma menambahkan, sebagian profit dari hasil penjualan produk Little Zam disedekahkan untuk program sosial di berbagai wilayah Indonesia. Setiap bulan, Little Zam rutin membiayai operasional Asrama Tahfidz Putra-Putri dan gaji guru-guru PAUD Bebas Biaya Desa Quran Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor.

Dalam dua tahun, lanjut Fahma, Little Zam juga telah membangun 3 rumah dan 1 masjid tahan gempa untuk korban bencana gempa di Lombok, serta terlibat aktif dalam membuat Ambulans Sungai yang menjadi sarana transportasi kesehatan untuk masyarakat pedalaman di Indonesia.

"Memasuki tahun 2021, Little Zam memiliki impian membuat 1.000 produk dan 1.000 program sosial, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat," pungkasnya.

