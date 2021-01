Jo Atelier Siap Jadi Merek Perhiasan Terbaik di Indonesia

Selasa, 12 Januari 2021 | 23:50 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Perhiasan memang menjadi benda favorit setiap wanita, karena dengan perhiasan bisa menambah penampilan semakin feminin juga elegan. Di samping itu, perhiasan juga dianggap sebagai parameter mengukur gaya hidup di masyarakat sehingga banyak merek perhiasan di Indonesia mengeluarkan berbagai jenis perhiasan mulai dari kalung, cincin, antin, gelang, liontin, dan lain lain, dengan berbagai jenis material yang banyak sekali pilihannya.

Hal tersebut mendorong sebuah brand atau merek lokal bernama Jo Atelier untuk terjun menjadi pemain utama bisnis perhiasan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Joan selaku Creative Brand Jo Atelier dalam keterangan persnya, Selasa (12/1/2021).

"Sebagai brand lokal, Jo Atelier akan berupaya memfokuskan pada perhiasan emas sebagai gold as the center of attention. Karena brand kita ini memang sedikit menggunakan material seperti gemstones atau material yang lain pada koleksinya. Kita juga lebih menggunakan emas yang selaras dengan tujuan dari Jo Atelier, yakni ingin menonjolkan elemen dari emas nya," ungkap Joan.

Ditambahkannya, nama brand Jo Atelier lahir dari singkatan nama keluarga Ibu sang pemilik, karena baginya, nama ini mengingatkan akan sosok Ibu yang suka memakai perhiasan saat beliau beraktivitas.

"Jadi memang original lookbook kita sewaktu mendesain perhiasan adalah berdasarkan seorang wanita yang bagi kita bisa merepresentasikan semua wanita Indonesia. Dengan mengedepankan slogan 'Made with Love, with a Little Rock and Roll', Jo Atelier akan memberikan sentuhan perhiasan yang edgy dan feminin dalam pendekatan desain yang lembut dan keras," lanjutnya.

Beberapa produk perhiasan yang kenalkan Jo Atelier sendiri terdiri dari anting, kalung, cicin, dan gelang dengan kadar 17 karat. Istimewanya, merek lokal ini memberikan desain khusus yang diukir pada perhiasan seperti cincin signet, kalung, serta gelang.

"Customer dapat meminta perhiasan yang bisa diukir dengan desain pilihan masing-masing; seperti nama, benda, simbol tertentu, bahkan juga bisa gambar wajah orang yang dicintai untuk di-engrave pada perhiasan Jo Atelier. Karena bagi kita, penting sekali untuk setiap customer bisa mendapatkan benda-benda yang mereka benar-benar inginkan, yang bisa mereka anggap sebuah harta, bukan hanya karena dari segi nilai (karena ini emas)," tandasnya.

Untuk memberikan kemudahan dalam meng-order perhiasan dari Jo Atelier, perhiasan ini dapat dipesan secara online, dengan mengunjungi situs web www.joatelier.com atau bisa juga melalui official Jo Atelier di Shopee dan Tokopedia.

Sumber: BeritaSatu.com