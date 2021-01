Sandiaga: Kemajuan Teknologi Dorong Perubahan di Indonesia

Kamis, 14 Januari 2021 | 20:27 WIB

Oleh : Carlos Roy Fajarta / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno optimistis perkembangan teknologi informasi berperan penting dalam menghadapi tantangan di masa adaptasi new normal.

"Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal. Berkat kehidupan online dan digital yang semakin meningkat, segala sesuatunya akan terjadi lebih cepat sekarang, dengan kebutuhan sebagai kekuatan pendorong," ujar Sandiaga Uno, dalam webinar 'How Technology Is Driving Changes In Indonesia In 2021' yang digelar Bhumi Varta Technology (BVT), Sandilogi dan Aden & Co, Kamis (14/1/2021).

Menurut Sandiaga, peralihan bekerja dari rumah menciptakan aturan baru tentang interaksi di ruang publik. "Tren dan kemajuan teknologi, akan menjadi kekuatan pendorong dalam mengelola perubahan," tambahnya.

Sandiaga mengatakan, Indonesia memiliki peluang dalam evolusi teknologi dari perspektif bisnis. "Tahun ini yang perlu difokuskan pada bisnis swasta adalah untuk kembali meningkatkan investasi teknologi," sebutnya.

Adapun peluang lainnya adalah dana venture capital (VC) dan private equity (PE) yang masih memiliki uang untuk dibelanjakan, entitas asing yang ingin menjadi bagian, serta persaingan antar pemain dengan perbedaan data terbaik.

"Teknologi dapat membawa kemajuan besar bagi demografi Indonesia dan populasi kelas menengah yang semakin terdidik. Sehingga harapannya, teknologi dapat menjadi fokus bisnis pada 2021 untuk terus melakukan inovasi dan membangun Indonesia lebih baik," tandasnya.

