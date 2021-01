Digelar Virtual, Pesta Wirausaha Virtual TDA Sukses Dihadiri Ratusan Orang

Selasa, 26 Januari 2021 | 18:17 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka Milad yang ke-15, Komunitas Tangan di Atas (TDA) menggelar acara rutin tahunannya yaitu Pesta Wirausaha. Kali ini Pesta Wirausaha digelar secara daring lewat website www.pestawirausaha.id karena digelar dalam situasi pandemi. Namanya juga dimodifikasi menjadi Pesta Wirausaha Virtual.

Meski begitu, ajang ini tetap mampu menarik perhatian. Lebih dari 500 orang dari seluruh Indonesia menghadiri Pesta Wirausaha Virtual 2021 yang diselenggarakan oleh TDA pada 22 hingga 23 Januari 2021 lalu.

“Brand hari ini di media sosial harus berbuat, tidak hanya menancapkan awareness tapi juga memberi kebaikan atau menjadi bermanfaat bagi publik. Lebih daripada bikin makanan yang mengenyangkan, tapi juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat,” kata aktivis brand Handoko Hendroyono dalam siaran pers yang diterima Beritasatu, Selasa (26/1/2021).

TDA dengan tagline-nya #KolaborAksiUntukNegeri berkolaborasi dengan lebih dari 30 pihak untuk mengisi rangkaian Pesta Wirausaha Virtual 2021 yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai dunia seputar bisnis.

Dengan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar dunia bisnis, TDA dengan Pesta Wirausaha juga berharap untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di era setelah pandemi.

“Entrepreneur di Indonesia masih dibawah 3% dari total populasi, angka yang masih sangat kecil sebetulnya,” ujar Presiden ICSB, Dr. Jacky Mussry dalam segmen Panggung Inspirasi.

“Perempuan, terutama Ibu-ibu yang memakan lebih dari setengah populasi di dunia termasuk Indonesia, dan sekitar 34% small enterprises dimiliki oleh ibu-ibu. Dengan demikian kalau ibu-ibu ini dikuatkan secara entrepreneurial dan profesional, komunitas woman entrepreneur akan lebih kuat. Kalau woman entrepreneur lebih kuat, maka SME (small and medium-sized enterprises) lebih kuat, dan kalau SME lebih kuat, maka akan punya pengaruh signifikan terhadap economy growth dari negara kita,” tambahnya.

Panggung Inspirasi sebagai segmen utama menghadirkan 15 narasumber dan dibagi menjadi dua kategori yaitu Content Day dan Sales Channel Day. Pada segmen ini, para peserta sebagai pelaku UMKM belajar berbagai hal mengenai bisnis dan bagaimana untuk bangkit di era setelah pandemi.

Pesta Wirausaha Virtual 2021 menyediakan dua akses bagi mereka yang ingin berpartisipasi, yakni akses berbayar dan free access, baik itu melalui aplikasi atau web di www.virtual.pestawirausaha.id. Dibuka pada 22 Januari 2021 dengan Panggung Inspirasi kategori Content Day, tujuh narasumber membahas mengenai do good brand dan local pride serta serba serbi konten termasuk pemanfaatan TikTok untuk bisnis. Bersamaan dengan Panggung Inspirasi, berlangsung juga TDA Talks di TDA Lounge yang diisi oleh pembicara-pembicara dari TDA.

Panggung Inspirasi juga hadir pada tanggal 23 Januari 2021 dengan kategori Sales Channel Day, membahas serba-serbi bisnis seperti Shopee, Marketplace dan Bisnis Online, Do’s and Don’ts Legal for Scale Up, Global Small Business Trend For 2021, dan masih banyak lagi.

Beberapa segmen Pesta Wirausaha Virtual, terutama TDA Talk dapat disaksikan kembali di TDA TV (YouTube).

Komunitas Tangan Di Atas (TDA) merupakan komunitas wirausaha terbesar di Indonesia dengan anggota sejumlah 20.000 member yang terdaftar dan tersebar di 95 kota di seluruh Indonesia, dan lima negara lain yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Mesir, dan Australia. Melalui tagline-nya #KolaboraksiUntukNegeri, TDA menjalankan misinya untuk menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban melalui program-program seperti Beli TDA, TDA Peduli, TDA Tanggap Corona, dan TDA TV.

Sumber: BeritaSatu.com