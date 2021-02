Rekomendasi Outfit Original Print yang Bikin Happy

Senin, 1 Februari 2021 | 22:17 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tampil beda dan menarik tentu keinginan semua orang. Tentunya, ada banyak cara agar penampilan semakin menarik, bahkan di saat lebih banyak beraktivitas di rumah.

Salah satu caranya, melengkapi diri dengan outfit yang sesuai. Nah, Alys Studio yang hadir sejak 2016 punya banyak koleksi fashion pilihan, yang cocok bagi perempuan aktif dan punya style yang modern.

Owner Alys Studio, Alycia Aditya menjelaskan, fashion brand ini merupakan wujud kecintaannya dalam dunia fashion design. Lewat Alys Studio, ia ingin menjawab kebutuhan utama manusia, yaitu pakaian. Soal desain, tentu tak perlu diragukan lagi.

"Rangkaian koleksi yang dikeluarkan Alys Studio merupakan hasil dari ide-ide kreatif yang saya dapatkan sehari-hari. Inspirasinya datang dari mana saja, lalu bikin sketch-nya,” jelas Alycia kepada Beritasatu.com, Senin (1/2/2021).

Uniknya lagi, koleksi Alys Studio merupakan hasil produksi sendiri. "Bikin desain dulu, lalu bikin konsep koleksi. Setelah itu cari fabric yang cocok kemudian produksi,” lanjut Alycia.

Karena hasil dari self manufactured, koleksi Alys Studio punya desain yang unik. Lalu, susah untuk di-mix and match, dong?

Tentu tidak. Pasalnya, siapa saja bisa mix and match sesuai gaya masing-masing.

"Triknya, pilih satu statement piece. Misalnya, atasan printing lalu bawahannya simpel. Tujuannya, biar terlihat menonjol atasannya,” jelasnya.

Menyoal bahannya, Alys Studio selalu menggunakan bahan yang membuat nyaman saat dikenakan. Apalagi, saat ini banyak kalangan wanita modern yang melakukan aktivitas dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Supaya lebih nyaman beraktivitas di rumah, tak heran koleksi Alys Studio yang berbahan rayon sangat digemari, salah satunya kemeja.

"Kemejanya juga unik karena original print dan bahannya nyaman. Selain itu, koleksi rayon ini juga versatile karena bisa kita padu-padankan," tuturnya.

Alycia menambahkan, Alys Studio juga telah menyiapkan koleksi yang sesuai dengan tren 2021. "Tahun ini, tentang kenyaman dan positivity. Jadi tetap bikin baju yang super nyaman, tapi juga bisa mencerahkan hari-hari kita,” jelasnya.

Perempuan lulusan Esmod ini melanjutkan, jelang Chinese New Year 2021 Alys Studio telah meluncurkan koleksi terbaru yang cocok dikenakan di momen Tahun Baru Imlek 2021 dan bisa dipilih berdasarkan motif dan simbol yang punya makna tertentu, seperti bunga, naga, dan ikan koi.

"Sama seperti koleksi lain, Alys Studio menawarkan rangkaian outfit dengan desain yang fashionable," pungkasnya.

