Makanan di Restoran Italia Ini Ngangeni Pembeli

Senin, 1 Februari 2021 | 22:49 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Italia adalah salah satu negara yang berhasil dalam bidang kuliner. Pasalnya, banyak kuliner Italia memiliki kualitas tinggi dan diakui paling enak di seluruh dunia. Sekarang, semua makanan otentik Italia bisa dinikmati langsung di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Restoran yang diberi nama Expatriate Italian Restaurant ini, didirikan oleh seorang anak muda bernama Alberto dengan dibantu kedua orangtuanya. Memiliki masakan yang otentik dari Italia mulai dari, steak, pizza, dan pasta, cita rasa masakan yang ada di restoran ini diracik langsung oleh chef atau koki berpengalaman dari Italia.

"Keunikan kita ada chef langsung dari Italia dan yang berpengalaman di bidang kuliner, sehingga masakannya itu otentik dari Italia,” ujar Alberto kepada Beritasatu.com, Senin (1/2/2021).

BACA JUGA Nasi Campur, Strategi KAG Dongkrak Penjualan di Masa Pandemi

Restoran yang sudah beroperasi sejak 2016 ini, memiliki sejumlah menu yang menjadi favorit. Salah satunya, Dry Aged Beef Steak, yang diolah dengan menggunakan ramuan asli Italia.

"Dry Aged Beef Steak diolah dari daging sapi yang dimasukkan ke mesin khusus atau dry aged selama 21 hari hingga 30 hari. Proses ini akan membuat tekstur daging sapi menjadi lebih lembut dan lebih berasa dagingnya. Ini yang membuat steak ini lebih unik dan kaya rasa atau flavorful,” tuturnya.

Bagi kalangan pecinta steak, Dry Aged Beef ini sangat direkomendasikan. "Untuk menu ini, bisa dibeli berdasarkan gramasi tergantung jumlah yang diinginkan dengan minimum pembelian sebanyak 200 gram," tambahnya.

Selain steak, pizza di restoran ini juga sangat enak dan banyak variasinya, mulai dari campuran daging, vegetable, dan lainnya. "Piza di restoran kami juga dbuat ala Italia yang tipis, dan banyak variasinya,” tukas Alberto.

BACA JUGA Founder Tan Group Raih Penghargaan Man of The Year 2020

Adapun yang tidak kalah menarik adalah menu pasta yang disajikan Expatriate Italian Restaurant. "Untuk pasta kita buat sendiri, bumbunya juga buat sendiri otentik dari Italia,” ucapnya.

Jenis makanan lainnya yang juga tersedia adalah seafood, soup, ayam, dan ikan. "Jadi kita lengkap dari semua jenis makanan yang ada. Kita juga ada dessert Tiramisu yang dibuat sendiri. Untuk minumannya, ada milk shake yang gelatonya kami buat sendiri. Jadi konsumen mau rasa apapun kami bisa buatkan,” kata Alberto.

Alberto menambahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, Expatriate Italian Restaurant senantiasa menjalankan protokol kesehatan seperti yang disarankan pemerintah. Selama pandemi, kapasitas duduk dibatasi per ruangan hanya 25 persen dari kapasitas normal.

"Kita juga menyediakan hand sanitizer dan disinfektan, sehingga konsumen bisa duduk dengan nyaman. Setiap hari restoran juga di-fogging disinfektan, baik sebelum resto buka dan sesudah tutup. Semua konsumen yang datang juga dicek suhu. Kami juga siapkan portable wastafel di depan pintu masuk. Di toilet kami juga sediakan disinfektan,” kata Alberto.

BACA JUGA Fitur Contactless Dining Kurangi Kontak Fisik di Restoran

Menurut Alberto, jam buka restoran di masa pandemi ini, untuk dine in mulai dari pukul 11.00 hingga pukul 20.00 sesuai peraturan pemerintah. Namun untuk takeaway, restoran masih melayani sampai dengan jam 22.00.

"Kami juga melayani penjualan secara online melalui GrabFood, GoFood, dan Expatriate Gourmet To Go yang fokus di bahan baku dan menjual makanan frozen. Divisi ini sudah ada di Tokopedia, dan ke depannya akan ada di Shopee dan Blibli. Jadi kita akan fokus di bahan baku supaya orang bisa masak di rumah, frozen food dan fresh food ke depannya, ready to eat ready to cook,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com