Sandiaga Uno: Kemparekraf Dukung Penggunaan GeNose

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyambut baik penggunaan Gadjah Mada Electronic Nose Covid-19 (GeNose) untuk pendeteksian cepat virus corona di ruang publik, khususnya di stasiun kereta api.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penggunaan GeNose yang sudah melalui proses tim kesehatan secara keseluruhan dan aplikasinya bagi pengguna kereta api jarak jauh dan moda transportasi lainnya," kata Sandiaga seperti yang dilansir Antara, Rabu (3/2/2021).

Akan tetapi, Sandiaga mengatakan kehadiran GeNose bukan untuk menaikkan minat turis domestik mengunjungi tempat wisata di Tanah Air.

Menurut Sandiaga, semakin banyak masyarakat yang melakukan tes maka akan semakin menurun tingkat penularan Covid-19 sehingga perekonomian khususnya industri pariwisata akan kembali normal.

"Jika penularan Covid-19 ini bisa ditekan barulah kita bisa melihat peningkatan wisata dan travel. Kami sekarang di Kemparekraf bukan lagi memperdebatkan go or not go, do or not do tapi how," ujar Sandiaga.

Untuk meningkatkan minat wisatawan domestik, Kemparekraf terus menerapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) agar pengunjung merasa aman dan nyaman dalam berkegiatan.

"Nah itu yang harus menjadi standar utama sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bisa melakukan kegiatan yang mereka lakukan di destinasi wisata dan fasilitas penunjuang destinasi wisata," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan jika angka kasus Covid-19 menurun, secara otomatis industri pariwisata juga akan membaik.

"Pada waktu yang bersamaan kita bisa bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian kita," ujar Sandiaga.

