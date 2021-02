Manfaat Royal Jelly pada Bedak Tabur

Kamis, 4 Februari 2021 | 18:33 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com –Kandungan royal jelly dan madu pada bedak tabur tak hanya membuat kulit sehat dan halus, tetapi juga bebas kilap minyak berlebih.

Royal jelly dikenal sebagai makanan super bagi ratu lebah. Royal jelly merupakan sekresi susu yang dihasilkan oleh lebah pekerja di bagian kelenjar hypopharyngeal yang terletak di atas kepala lebah pekerja. Hanya ratu lebah yang boleh mngonsumsinya, sedangkan lebah pekerja mengonsumsi madu. Tak heran, ratu lebah memiliki tubuh lebih besar dibandingkan lebah pekerja.

Sebagai makanan ratu lebah, royal jelly mengandung protein, gula, lemak, asam amino, vitamin B5 dan B6, vitamin C, serta mineral. Selain itu terdapat kandungan antibakteri dan antibiotik dari vitamin C.

Dengan kandungan yang kaya tersebut, royal jelly kerap ditambahkan ke dalam skincare dan kosmetik untuk membuat kulit menjadi sehat. Kandungan antioksidan dari vitamin C-nya bermanfaat menenangkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, dan menstimulasi produksi kolagen untuk mengatasi tanda-tanda penuaan kulit.

Sementara itu, madu tidak hanya bermanfaat sebagai makanan kesehatan, tetapi juga baik untuk kesehatan kulit. Madu merupakan humektan yang menarik kelembapan udara dari lingkungan sekitar, menghidrasi kulit, membuat kulit lebih kenyal sehingga menyamarkan garis halus dan keriput, serta menutrisi dan melindungi kulit dari pengaruh buruk lingkungan. Diperkaya dengan kandungan antibakteri dan anti-inflamasi yang membasmi bakteri penyebab jerawat, madu mampu menenangkan kulit dan mendorong regenerasi kulit.

“Karena kandungannya itu, madu dan royal jelly digunakan sebagai bahan tambahan pada bedak tabur. Manfaatnya, selain membuat kulit menjadi sehat dan halus, royal jelly dan madu dapat membuat kulit tanpa kilap minyak berlebih,” kata Mrs. Su Mae Chia, Key Leader Regional Marketing HDI and BSKIN’s Brand Ambassador dalam keterangan pers.

Karena manfaat itu, BSKIN menggunakan royal jelly dan madu dalam produk terbaru BSKIN Flawless Finish Perfecting Loose Powder. “Bedak tabur ini mengandung bahan aktif perlebahan yaitu royal jelly dan madu, mineral alami titanium dioxide, dan bebas bahan kimia seperti paraben, sulfat, maupun pewangi buatan sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit, mampu memberikan tampilan wajah segar, tanpa kilap minyak berlebih, flawless sekaligus merawat kulit tetap sehat dan awet muda,” ujar . Mrs. Su Mae Chia.

Selain madu dan royal jelly, bedak tabur ini juga ditambahkan mineral alami titanium dioxide untuk mencegah penyerapan sinar UV sehingga kulit terlindungi dari berbagai kerusakan seperti munculnya tanda-tanda penuaan dini dan hiperpigmentasi. Bersifat hypoallergenic, mineral ini cocok digunakan untuk kulit sensitif, ibu hamil, dan menyusui karena hanya bekerja di permukaan kulit, memantulkan sinar UV, dan tidak terserap ke dalam kulit.

Mrs. Su Mae Chia menjelaskan, sejak meluncurkan brand BSKIN 6 tahun yang lalu, rutin mengadakan diskusi bersama pelanggan setia untuk mengetahui produk apa yang mereka harapkan dan salah satunya adalah bedak tabur.

“Dari riset pasar yang kami lakukan mandiri, menunjukkan bahwa bedak tabur adalah bagian dari kosmetik populer karena setiap wanita menginginkan kulit berseri tanpa kilau minyak dalam tampilan sehari-harinya,” ujar Mrs.Su Mae.

“Kombinasi bahan perlebahan, titanium dioxide, dan bebas bahan kimia berbahaya membuat bedak tabur ini pilihan ideal untuk menjaga make up tahan lama sepanjang hari, mengatasi minyak berlebih pada wajah tanpa membuat make up tampak tebal dan berat, mencegah make up menempel pada permukaan lain, dan meratakan warna kulit agar segar, bercahaya, dan flawless,” jelas Su Mae.

Sumber: BeritaSatu.com