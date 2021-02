Jumat, 5 Februari 2021 | 07:47 WIB

Oleh : mardana makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com - Skincare memang identik dengan perempuan. Ini karena perempuan lebih peduli pada kebersihan dan kesehatan kulitnya. Karena itu, banyak sekali perempuan yang memakai skincare.

Namun, pria juga memerlukan skincare untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulitnya. “Apalagi dari profil kulitnya, kulit pria lebih berminyak dibanding perempuan sehingga harus lebih sering dibersihkan. Kulit berminyak, kotor, dapat menimbulkan beragam masalah kulit, seperti kulim kusam dan berjerawat. Karena itu, kami menciptakan Man Made, skincare untuk pria modern yang efektif tanpa bikin ribet,” kata Roby Oktobriana, Marketing Strategist Man Made dalam keterangan pers.

Menurut Roby, ada dua produk skincare yang wajib digunakan pria, yaitu Man Made Deep Cleanse Face Wash dan Man Made All In One Essence. Man Made Deep Cleanse Face Wash merupakan pembersih wajah yang diperkaya Centella asiatica dan tea tree oil, sehingga dapat mencegah munculnya jerawat dan kemerahan pada kulit. Sedangkan Man Made All in One Essence memiliki dua fungsi dalam satu kemasan, yaitu sebagai serum sekaligus pelembap.

“Serum dan pelembab ini diperkaya dengan niacinamide, Centella asiatica, dan ekstrak grapefruit untuk melembapkan, mengurangi peradangan akibat jerawat serta mencerahkan kulit kusam,” jelas Roby.

Man Made, merupakan merek lokal Indonesia yang diluncurkan pada Januari 2021. Merek ini percaya bahwa setiap manusia unik dan memiliki keinginan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, meski maknanya pasti beragam untuk setiap orang. “Sebagaimana halnya dengan kulit, antara pria dengan wanita tentu memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, brand lokal Man Made menghadirkan jenis skincare yang dikhususkan untuk pria, sehingga para pria tidak perlu bingung lagi untuk memilih produk skincare yang tepat,” tandas Roby.

Sumber: BeritaSatu.com