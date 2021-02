Lima Destinasi Wisata Jelang Tahun Baru Imlek

Kamis, 11 Februari 2021 | 10:21 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Perayaan Hari Raya Imlek tahun ini di Indonesia dipastikan sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena diadakan di tengah pandemi Covid-19. Umumnya, masyarakat Indonesia merayakan Imlek dengan berkumpul bersama keluarga. Apalagi tradisi Imlek juga dibarengi hari libur nasional. Oleh karena itu, Tiket.com memberikan rekomendasi daftar 5 wisata Imlek di berbagai Indonesia dan tetap mengingatkan masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Menurut Co-Founder & Chief Marketing Officer Tiket.com Gaery Undarsa, perayaan Imlek di Indonesia sungguh istimewa karena kekayaan kultur dan kemajemukan budaya berbaur menjadi satu di bawah payung solidaritas.

“Kami tiket.com berkomitmen untuk setia mendukung pemerintah dalam menekan laju angka penyebaran Covid-19, sembari turut serta membantu memulihkan industri pariwisata Indonesia dengan merekomendasikan mitra wisata berlabel tiket CLEAN dan mitra operator yang tergabung di dalam fitur tiket TO DO kami sebagai bahan pertimbangan untuk perayaan Imlek tahun ini,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (10/2).

Gaery menambahkan, Tiket.com mengajak masyarakat yang hendak merayakan atau merasakan suasana Imlek agar terus mempraktekkan protokol kesehatan secara disiplin. Pihaknya juga menghimbau untuk terus memantau dan mematuhi regulasi perayaan Imlek di kota masing-masing.

“Tentunya kami terus mengingatkan untuk mengenakan masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan disinfektan, serta memaksimalkan waktu untuk berada di luar ruang ketika bertamasya, katanya.

Berikut 5 destinasi rekomendasi liburan Tahun Baru Imlek:

Jakarta, DKI Jakarta

Masyarakat Jakarta yang menikmati long weekend, baik yang merayakan Imlek maupun tidak, dapat memanfaatkan aneka ragam keseruan di dalam kota dan dekat rumah masing-masing. Jajaran kegiatan wisata leisure, seperti Art: 1 New Museum, Museum of Toys, atau tur ke Museum Nasional dapat menjadi pilihan. Untuk kegiatan outdoor, banyak pilihan day trip untuk dijelajahi, seperti Sea World Ancol, tur Pulau Tidung, tur Pulau Sepa, Pulau Putri day trip, hingga tur Pulau Pramuka.

Bandung, Jawa Barat

Diresmikan pada 2017 silam, kota Bandung memiliki destinasi yang sarat akan budaya oriental, yaitu "China Town Bandung". Berlokasi di Jalan Klenteng, lahan seluas 3.000 meter persegi ini dirancang untuk mempertegas pesan kedamaian hidup keberagaman di tengah keanekaragaman suku, budaya, dan agama.

Terdiri dari 77 kios yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peremajaan lahan ini adalah buah pikiran antara pengelola China Town Bandung dengan Perhimpunan Sosial Masyarakat Bandung (Permaba) yang memiliki visi untuk memberikan nilai lebih bagi bangunan tua bernuansa Tiongkok terutama kepada para turis dan komunitas warga di kota Bandung.

Bagi warga Bandung yang ingin menikmati akhir pekan liburan panjang perayaan Imlek, beberapa wahana atraksi wisata menarik dapat menjadi pilihan, mulai dari Trans Studio Bandung, The Lodge Maribaya Lembang, Kala Kini Nanti, Centrum Million Balls, This Is Me, Rabbit Town, Fairy Garden Lembang, Dusun Bambu, Bubba Land, serta masih banyak lagi.

Medan, Sumatera Utara

Medan sangat terkenal sebagai tempat di mana Komunitas Tionghoa berkembang dengan pesat. Bahkan kota Medan mempunyai acara tahunan bernama “Gebyar Imlek Fair” di mana pengunjung dimanjakan dengan beragam kuliner, dan pertunjukan khas Imlek. Masyarakat juga dapat menjelajah Museum Tjong A Fie Mansion, sedangkan bagi yang ingin mendekatkan diri dengan alam dapa mengunjungi Rahmat International Wildlife Museum and Gallery atau Pemantang Siantar Zoo.

Semarang, Jawa Tengah

Kota Semarang mempunyai salah satu kelenteng wisata yang terkenal, yakni Kelenteng Sam Poo Kong yang bermakna literal “gua tiga orang sakti”. Klenteng ini merupakan lokasi bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He. Kompleks Sam Po Tong berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Sementara, rekomendasi leisure activity lainnya adalah Tentrem on Ice, atau Saloka Theme Park.

Surabaya, Jawa Timur

Kelenteng Hong Tiek Hian dapat menjadi pilihan berwisata di Surabaya. Kelenteng ini terkenal akan pusat kemeriahan perayaan, dan penyandang status kelenteng tertua di kota ini. Tidak hanya merayakan di kelenteng, warga kota Surabaya juga merayakan Imlek dengan beragam aktivitas yang semarak di berbagai pusat perbelanjaan. Masyarakat pun dapat mengunjungi Kya-kya Kembang Jepung untuk menikmati surga wisata kuliner khas etnis Tionghoa maupun jajaran kelezatan kuliner mancanegara penuh cita rasa.