Sandiaga: BMTH Disiapkan Sebagai Gerbang Wisata Maritim

Sabtu, 13 Februari 2021 | 18:55 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FER

Bali, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tinjau proyek pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang dipersiapkan sebagai gerbang wisata maritim Indonesia di Kawasan Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (13/2/2021).

Pembangunan tengah dikerjakan Pelindo III melalui penataan ulang Pelabuhan Benoa untuk dijadikan wisata maritim dan hub terminal cruise atau kapal pesiar terbesar di Indonesia. Pengembangan BMTH akan memisahkan kegiatan pelayanan barang dan pelayanan pariwisata.

Tourism hub seperti marina yacht, cruise terminal, dan theme park nantinya akan berada di Benoa Selatan sedangkan terminal energi seperti LNG Terminal, Liquid Cargo Storage berada di Benoa Utara.

"Hari ini kita melihat progres dari penyiapan Bali Maritime Tourism Hub. Kita harapkan progresnya on track, on budget, on time, dan on specification, sehingga pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata ini nantinya dapat membuka lebih dari 20.000 lapangan pekerjaan dan juga memberikan ruang untuk produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga.

Dalam peninjauan tersebut, Sandiaga melihat berbagai fasilitas penunjang untuk penumpang juga wisatawan. Mulai dari area keberangkatan, imigrasi dan lainnya, serta roadmap rencana pembangunan BMTH yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023.

Menurut Sandiaga, nantinya akan dapat meningkatkan accessibility, safety dan security untuk kapal cruise yang semula berukuran panjang 280 meter menjadi 350 meter (yang dapat menampung total 6.000 penumpang). Hal ini mampu mendukung upaya peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara untuk menumbuhkan industri pariwisata maritim Bali.

Sebagai hub maritim, BMTH juga akan menyediakan fasilitas sandar untuk kapal yacht yang berada di sisi barat dengan fasilitas seperti wet berth, dry berth, yacht club, sport facility, lounge and bar, juga fasilitas pendukung seperti Bali Fish Market dan ritel UMKM. Kontribusi BMTH diharapkan nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 427.723 orang dan wisman sebanyak 133.777 orang pada 2023.

"Legend of the Sea menjadi cruise terbesar yang pernah bersandar di sini, dan ada satu kesempatan pada 2019 ada dua kapal pesiar besar sandar dalam waktu yang bersamaan. Jadi kapasitasnya sudah menunjukkan wujud nyata yang diharapkan. Pembangunan ini akan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Sandiaga.

