Foodcycle Indonesia Gelar Sarapan Gratis untuk Anak Prasejahtera

Kamis, 18 Februari 2021 | 10:52 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com - FoodCycle Indonesia kembali menyalurkan paket sarapan sehat untuk anak-anak prasejahtera. Program ini digelar dalam rangka Pekan Sarapan Nasional yang jatuh pada 14-20 Februari 2021.

“Sarapan adalah momen penting untuk menunjang tumbuh kembang anak Indonesia. Namun sayangnya tidak semua anak-anak Indonesia dapat mengakses sarapan sehat setiap harinya. Masih banyak anak-anak yang memerlukan dukungan orang-orang baik untuk generasi masa depan Indonesia menuju Indonesia Zero Hunger dan Zero Food Waste,” ungkap Andy Gunardi selaku project manager FoodCycle Indonesia dalam keterangan pers, Rabu (18/2/2021).

Menurut Andy, Inisiatif ini adalah keberlanjutan dari program “Semangat Pagi Indonesia: Sarapan Bergizi Bagi Anak Bangsa” yang diluncurkan tahun lalu. Program tahun lalu sukses mendistribusikan 17.000 lebih paket sarapan kaya nutrisi kepada masyarakat dan anak-anak keluarga pra-sejahtera.

Tahun ini, FoodCycle Indonesia kembali berkolaborasi dengan masyarakat dan perusahaan donor dari berbagai sektor seperti toko roti, food manufacturing atau produsen makanan, restoran serta organisasi sosial penerima bantuan di wilayah Jabodetabek untuk melanjutkan misi meningkatkan kesadaran tentang Zero Food Waste and Zero Hunger.

Melalui program ini FoodCycle Indonesia mengajak masyarakat dari berbagai elemen untuk tetap memperhatikan asupan gizi di kala pandemi Covid-19, terutama bagi anak-anak.

Andy Gunardi menjelaskan bahwa program ini akan dimulai dengan membagikan paket sarapan kepada 300 anak secara reguler. Pendistribusian makanan melalui yayasan dan organisasi garda depan yang bekerjasama dengan FoodCycle.

"Kami berharap program SPI dapat membantu keluarga yang terdampak oleh pandemi untuk tetap bisa memberikan asupan nutrisi yang layak bagi anak-anak mereka," ungkap Andy.

Wuri, salah satu pengurus Sekolah Tanpa Batas, organisasi penyedia pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu yang juga menjadi penerima manfaat program ini mengatakan bahwa anak-anak yang mendapatkan paket sarapan begitu antusias dan bahagia.

"Sebagian besar dari mereka tidak terbiasa sarapan, apalagi banyak dari mereka juga yang orangtuanya pemulung sehingga jarang mendapatkan asupan nutrisi yang layak karena pendapatan orangtuanya yang tidak seberapa," cerita Wuri.

"Anak-anak begitu senang dengan adanya program ini. Baru kali ini mereka menerima donasi makanan bergizi dan berkesempatan mencicipi makanan yang tidak pernah mereka coba sebelumnya," tutup Wuri.

