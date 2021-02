Osmo Membuat Screen Time Anak Menjadi Positif

Sabtu, 20 Februari 2021 | 20:49 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu Top 3 Cutting-Edge Tech Gifts 2020 untuk anak-anak di dunia internasional, Osmo akhirnya resmi hadir di Indonesia. Tahun ini, Osmo juga menjadi salah satu Best Tech Toys of 2021.

Representatif dan exclusive distributor resmi Osmo di Indonesia, Dian Asa Sinaga, mengatakan, Osmo merupakan suatu revolusi di dunia pendidikan anak-anak usia 3-12 tahun, yang mengintegrasikan teknologi artificial intelligence (AI) dengan perangkat permainan fisik untuk dimainkan menggunakan tangan. Teknologi AI dari Osmo ini mendapatkan pembuktian secara nyata ketika Osmo memenangkan the Best AI-based Solution for Education Award di Amerika Serikat (AS).

"Melalui penyampaian yang sederhana dan menyenangkan, Osmo menghadirkan edukasi kepada anak-anak dengan metode yang interaktif dan terbukti menjadi solusi teknologi yang bersahabat bagi anak-anak dan juga orang tua," ujar Dian dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Sabtu (20/2/2021).

Dian menjelaskan, Osmo menjawab kekhawatiran orang tua mengenai screen time, karena memberikan materi pelajaran bermutu tinggi. Dengan menggabungkan dunia digital dengan realitas, anak-anak mendapatkan stimulasi otak yang aktif, sekaligus mengasah otak kanan mereka untuk membangun critical thinking dan problem-solving skills.

"Adapun yang sangat berharga adalah, Osmo justru menghadirkan materi untuk Science, Technology, Engineering, Art, Math atau STEAM, namun dikemas secara interactive dan menarik untuk anak-anak," jelasnya.

Selain menghadirkan aktivitas STEAM, tambah Dian, Osmo membantu anak-anak untuk belajar membaca, mengenal suara (phonics), matematika, komunikasi, kewiraswastaan, kreativitas, koordinasi motorik antara mata dan tangan, serta berbagai aspek edukasi lainnya.

"Anak-anak kita tidak akan menatap layar gadget tanpa interaksi seperti menonton TV, ataupun bermain online games biasa. Sebaliknya, mereka akan belajar berpikir kreatif untuk menemukan solusi dalam sebuah permainan," tambahnya.

Satu hal lain yang tidak kalah penting, Osmo memperkuat bonding antara anak dengan orang tua karena interaksi dan komunikasi selama bermain dan belajar bersama.

"Osmo membawa sembilan jenis permainan ke Indonesia dan dua jenis aksesoris. Kami juga akan membawa beberapa Osmo games baru yang sangat menarik di tahun ini," tandas Dian.

Managing Partner Kartika Strategic Education Solutions (K-SES), Lukas Kailimang menambahkan, bermain memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak, sedangkan pemahaman budaya sering kali memisahkan antara bermain dan belajar. "Osmo memberikan solusi yang inovatif bagi anak-anak kita dengan memadukan learning and play secara interaktif dan positif," tambahnya.

Menurut Lukas, sangat disayangkan bahwa di era digital ini, banyak media maupun alat permainan yang digunakan anak-anak hanya bersifat pasif dan menghibur. Maka tidak mengherankan jika malah kebiasaan buruk atau gadget dependency/addiction yang muncul.

"Oleh karena itu, saya sangat senang dengan kehadiran Osmo di Indonesia. Sebagi alat permainan dan educational technology tool, Osmo merupakan alat edutainment terbaik yang saya pernah jumpai di Indonesia sampai saat ini," kata Lukas.

Sumber: BeritaSatu.com