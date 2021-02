Somethinc Luncurkan Pelembap dengan Bahan dari Laut Dalam

Rabu, 24 Februari 2021 | 17:23 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Somethinc mengeluarkan moisturizer atau pelembap yang diberi nama Somethinc Ceramic Skin Saviour Moisturizer Gel. Produk ini merupakan pelembap lokal pertama yang dikeluarkan oleh beauty brand Somethinc.

Pelembab keluaran Somethinc ini sukses menyita perhatian karena selain bahan yang digunakan yang digunakan tidak main-main, kemasannya pun juga direncanakan dengan sangat seksama.

Produk dengan cream-gel texture ini dapat menyerap dengan cepat, dan memberiksn nutrisi serta proteksi kelembapan 48 jam pada kulit. Pasalnya, karena produk ini dilengkapi dengan Marine Source Collagen yang bersumber dari ikan laut dalam yang paling unggul di kelasnya dan sembilan jenis clean ingredients terbaik yang digunakan di dalamnya.

Produk ini tersedia dalam 2 ukuran yaitu 25 ml dan 50 ml. Kemasan dari produk ini sangat higienis, dan antiribet, dua hal yang sangat menjadi tipikal ciri khas utama merek ini.

Tren ceramic skin yakni tampilan kulit tidak basah atau terlalu becek, tapi juga tidak kering kerontang hingga terlihat pucat dan terkelupas.

“Ceramic skin adalah tren kulit baru yang menunjukkan tampilan kulitmu yang well-hydrated, well-balance, dan healthy in your own beautiful skin. Selamat tinggal glowing skin, saatnya beralih ke ceramic skin,” tutur Irene Ursula, selaku Founder Somethinc & Beautyhaul.

Dengan mengusung tema dan konsep yang sangat realistis, serta produk yang outstanding dibanding brand lainnya, sangat wajar jika produk-produk yang dilahirkan brand ini selalu sukses habis dalam sekejap. Anda bisa daftar waiting list untuk mendapatkan notifikasi saat produk ini restock di websitenya: www.Somethinc.com

Sumber: BeritaSatu.com