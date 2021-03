MCSC 2021 Dorong Arsitek Muda Berinovasi Ramah Lingkungan

Senin, 1 Maret 2021 | 16:35 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com -- Saint-Gobain menggelar Multi Comfort Student Contest (MCSC) 2021. Acara ini merupakan wujud komitmen untuk terus mendukung peran pemuda dalam mendorong konstruksi berkelanjutan (sustainable construction) dan mewujudkan dunia sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali (making the world a better home).

MCSC adalah kompetisi desain arsitektur internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip program Multi Comfort Saint-Gobain. Kegiatan ini bertujuan mengajak para generasi muda bergerak bersama melalui inovasi desain arsitektur.

Ivana Ijaya, Managing Director Saint-Gobain Indonesia mengungkapkan inisiatif yang telah dilakukan Saint-Gobain untuk mendukung konstruksi berkelanjutan merupakan komitmen global yang menjadi DNA perusahaan,

“Kami adalah perusahaan internasional dan multi-lokal yang terintegrasi penuh ke dalam wilayah tempat kami beroperasi untuk mendukung vitalitas bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk membantu mewujudkan dunia yang lebih adil dan lebih berkelanjutan” ujar Ivana

Sementara Apsara Herman, National Marketing Director Saint Gobain Indonesia menyatakan MCSC merupakan bentuk Saint-Gobain memfasilitasi anak muda Indonesia untuk berinovasi. “Peran para pemuda menjadi salah satu harapan besar bagi Saint-Gobain untuk mendorong sustainable construction, pembangunan yang berwawasan lingkungan, sejalan dengan produk-produk kami yang diciptakan sebagai material ramah lingkungan” ujar Apsara.

Sibarani Sofian ST, M.Arch, arsitek pendiri Urban+yang juga dikenal sebagai pemenang Kontes Desain Ibu Kota Negara (IKN) “Negara Rimba Nusa” memiliki pandangan sendiri terhadap konsep Urban Planning dan Sustainability Construction. “Perencanaan kota berkelanjutan berarti adanya keseimbangan antara elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan kebijakan nasional yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat” ujar Sibarani.

Juri MCSC, Moehamad Deni Desvianto, ST yang juga ketua IAI Jakarta mengatakan tidak mudah bagi juri menentukan pemenang MCSC. “Karya peserta dengan ide kreatif khas orang muda yang out of the box sekaligus memenuhi tujuan sustainable construction adalah pilihan kami,” jelas Deni.

MCSC telah menjadi sebuah wadah yang bermanfaat dalam mengasah keterampilan untuk mahasiswa jurusan arsitektur dan desain interior. Hal ini terbukti dari kisah pemenang tahun ini, yaitu Selvia dan teman-temannya dari ITB yang mengusung Re(bond)ir. Penghargaan yang diterima oleh pemenang membuktikan usaha mereka yang pantang menyerah dalam berkarya. Tak hanya itu, Selvia juga mengungkapkan bahwa Re(bond)ir turut mendukung efisiensi energi dengan upaya mengurangi emisi karbon sehingga konsep sustainable lifestyle dapat terwujud di kawasan tersebut. Tentunya hal ini merupakan suatu kebanggaan, para peserta yang masih berstatus mahasiswa namun mampu menghasilkan karya yang dapat diakui di kancah nasional dan akan mewakili Indonesia di ajang Internasional.

MCSC telah diselenggarakan dari tahun 2004 dan diikuti oleh lebih dari 2.200 siswa di 35 negara. Tahun ini, para

pemenang MCSC akan dikirim menjadi perwakilan Indonesia untuk bertanding kembali dengan para juara tingkat regional lainnya di Perancis. Pemenang dari berbagai negara akan mendesain proyek revitalisasi di Saint-Denis, Perancis dengan menggunakan produk-produk Saint-Gobain Group.

Di Indonesia, MCSC sudah dilaksanakan sejak 1 Maret -15 Desember 2020 diikuti 84 partisipan dari berbagai universitas di Indonesia. Setelah melalui tahap penjurian yang ketat, para juri yang terdiri dari beberapa arsitek kenamaan Indonesia memilih “Re(Bond)ir”, karya mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai pemenang pertama. Pemenang nasional ini akan mewakili Indonesia ke ajang Internasional Perancis yang direncanakan pada 9-12 Juni 2021.

Sumber: BeritaSatu.com