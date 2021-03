Efek Hallyu Juga Menyasar Industri Makanan di Indonesia

Selasa, 2 Maret 2021 | 09:56 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Efek Hallyu atau gelombang Korea sudah hampir satu dekade merebak di Indonesia. Sukses dengan drama, musik pop, hingga kosmetik, gelombang Korea turut menyasar industri makanan di Indonesia. Selain restoran Korea yang menjamur, berbagai makanan instan khas Korea juga turut digandrungi.

"Terinspirasi dari animo masyarakat Indonesia dari efek Hallyu, Lemonilo menjawab kebutuhan dan animo tinggi masyarakat Indonesia dengan menghadirkan mi Lemonilo rasa Pedas Korea,” kata co-CEO dan co-founder Lemonilo, Shinta Nurfauzia, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Menurut Shinta, Mi Lemonilo Pedas Korea hadir sebagai pilihan yang nyaman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, dengan harga lebih terjangkau.

"Cita rasa pedasnya dapat diatur sesuai selera. Untuk yang tidak terlalu suka rasa pedas, bumbu mi yang berbentuk pasta dapat digunakan setengah bungkus saja,” imbuhnya.

Sinta menambahkan, produk ini dikembangkan untuk menjawab segmen pasar pecinta mi pedas Korea, supaya mereka memiliki pilihan yang lebih sehat untuk menikmati selera pedas.

"Saat kami mengonsepkan produk ini, we have the young Indonesians in mind. Kami ingin menghadirkan produk yang cocok dengan selera pedas Indonesia tetapi tentunya tetap sehat. Akhirnya, kerja keras tim Lemonilo bisa diperkenalkan pada

masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Sesuai dengan misi Lemonilo untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat, kata Shinta, mi Lemonilo Pedas Korea dibuat dengan bahan dan proses yang berbeda dari mi instan pada umumnya.

Pembuatan produk ini telah melewati kurasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari 100 lebih bahan berpotensi berbahaya yang menjadi standar sehat Lemonilo.

"Proses pengeringan mi menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak, sehingga air rebusan mi-nya pun lebih jernih. Dengan demikian, mi-nya tidak menyumbang lemak. Pilihan mi Pedas Korea yang sesuai dengan selera Indonesia ini tentunya hadir lebih sehat dengan mi hijau yang dibuat dari saripati bayam," tandasnya.

