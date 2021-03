Peduli Tumbuh Kembang Anak, Nayz Gelar Kegiatan Positif bagi Keluarga

Rabu, 10 Maret 2021 | 22:33 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, khususnya anak-anak di Indonesia, Nayz sebagai produsen bubur bayi dari beras organik pada bulan Maret 2021 ini akan menggelar rangkaian kegiatan positif untuk keluarga.

Kegiatan positif untuk keluarga yang digelar oleh Nayz tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) rangkaian, yaitu Nayz Baby Tree Planting “Pohonku Masa depanku”. Kegiatan menanam pohon bersama keluarga, dan pohon yang ditanam tersebut nantinya akan diberikan nama oleh penanamnya.

Tujuan kegiatan ini untuk mengajarkan orang tua dan anak untuk lebih memiliki rasa dan tanggung jawab terhadap masa depan lingkungan. Kegiatan ini akan digelar di kawasan Puncak, Bogor, 24 Maret 2021 mendatang.

Kedua Nayz Photo Contest. Foto kontes ini memiliki 3 kategori foto bertema outdoor "Generasi Organik", yaitu Play (with parent or alone), Explore Nature dan Led Weaning (Pintar Makan). Dalam kegiatan ini para Ibu atau Ayah harus bermain bersama anak di luar rumah, karena momen kebersamaan tersebut saat ini jarang dimiliki oleh keluarga milenial.

Ketiga Nayz Run with baby. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan keluarga melalui aplikasi Strava untuk mengukur jarak yang telah ditentukan oleh panitia mulai tanggal 10-25 Maret 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Founder & CEO PT Hassana Boga Sejahtera (Nayz), Lutfiel Hakim mengatakan bahwa saat ini banyak orangtua yang semakin sibuk dan memiliki sedikit waktu dengan anak. Terkadang memberikan gadget adalah solusi bagi mereka untuk mendapatkan waktu bagi para orangtua.

Dengan melihat DNA yang dimiliki oleh Nayz adalah Homemade Organic, maka dengan ini Nayz ingin mengajak para orang tua milenial menjadi orang tua yang organik (Organic Parenting), yaitu dengan seberapa banyak waktu para ibu dan ayah main bersama anak dan apa saja yang dikenalkan orang tua kepada anak.

"Kami melihat orang tua milenial saat ini memiliki karakter petualang, visioner, jiwa pemimpin, kolaborator, atas dasar itulah yang membuat Nayz memiliki ide dan gagasan untuk membuat rangkaian kegiatan dan aktifitas positif yang dapat merangsang orang tua untuk menjadi orang tua organik yang nantinya akan menjadi keluarga organik dan memiliki generasi organik" jelas Lutfiel.

