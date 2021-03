Pertama di Medan, Sushi Hiro dan The Garden Akan Hadir di Sun Plaza

Jumat, 12 Maret 2021 | 11:24 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Penandatanganan kerja sama pembukaan gerai Sushi Hiro dan The Garden antara Deputy Director PT Lippo Malls Indonesia Rita Yovita dan pemilik PT Hiro Group Ferry dan Paulus di Sun Plaza, Medan, Kamis, 11 Maret 2021. (Foto: Istimewa)

Medan, Beritasatu.com - Brand kuliner The Garden dan Sushi Hiro akan hadir di Sun Plaza, Medan.

Ini juga akan menjadi gerai pertama restoran milik PT Hiro Group tersebut di Medan.

Deputy Director PT Lippo Malls Indonesia Rita Yovita dan pemilik PT Hiro Group Ferry dan Paulus telah menandatangani kerja sama pembukaan gerai di Sun Plaza, Kamis (11/3/2021). Turut hadir menyaksikan penandatanganan ini Henry Riady yang mewakili Lippo Group.

The Garden nantinya akan menempati area seluas 351.22 m2 berlokasi di lantai LG, East Lobby Zone C Sun Plaza. The Garden mengusung konsep hijau dan konsep yang instagrammable di setiap sudut restoran.

Sementara itu, Sushi Hiro akan menempati lokasi di East Lobby Blok D, dengan luas area 558.51m2. Sushi Hiro menghadirkan cita rasa masakan Jepang yang otentik dengan penyajian makanan yang instragammable. Sushi Hiro dipastikan akan menjadi tujuan yang paling diminati masyarakat Medan dengan cita rasa dan penyajian yang memang disesuaikan dengan selera masyarakat saat ini.

“Sun Plaza merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang memiliki historical dengan masyarakat Medan, sehingga kita memiliki loyal customer yang hingga sekarang masih setia mengunjungi Sun Plaza di tengah ramainya mal baru di kota Medan," kata Rita Yovita dalam keterangan tertulisnya.

"Untuk itu, kita ingin menghadirkan tenant-tenant, selain memiliki kualitas baik, dari kualitas cita rasa makanan tentunya juga kualitas konsep yang kuat, yang disesuaikan dengan selera masyarakat saat ini,” tambah Rita.

Dirinya menjelaskan, berubahnya selera masyarakat yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital menjadi alasan Sun Plaza untuk terus menghadirkan tenant yang sesuai dengan kondisi terkini.

“Walaupun pandemi berdampak besar terhadap pusat perbelanjaan dan retail khususnya, Lippo Malls berkomitmen untuk tetap melangkah membantu pemerintah untuk memulihkan dan mengembalikan perekonomian nasional dengan terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru, di mana kali ini kami membuat terobosan membawa dua brand restoran yang sukses di ibu kota untuk membuka gerai di Sun Plaza yang merupakan gerai pertama di kota Medan," tutup Rita.

Sumber: BeritaSatu.com