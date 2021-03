Harloth, Produk Tas Lokal Pesaing Brand Global

Sabtu, 13 Maret 2021 | 17:19 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Harloth, brand lokal yang berkolaborasi bersama para perajin terampil di Indonesia, mampu memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, baik pria maupun wanita.

Mengusung tagline let's go anywhere with harloth, entrepreneur muda berbakat yang sekaligus owner Harloth, Harry Suryadi, ingin tas-tas kreasi perajin terampil di Indonesia bisa menjadi teman di setiap aktivitas.

"Jenis tas kita dibuat untuk bisa digunakan saat bepergian kemana pun, baik untuk travelling, kerja, bersepeda, berolahraga, ataupun sekedar jalan-jalan dan nongkrong. Pasalnya, Harloth sangat memikirkan kebutuhan konsumen dalam setiap pemberian fitur,” ujar Harry dalam perbincangan dengan sejumlah media, di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

Harry menuturkan, Harloth berdiri mulai tahun 2013, saat dirinya masih berusia 19 tahun dan kuliah di semester empat. Saat awal Harloth bergerak, produknya adalah clothing (kaos) dan itu hanya berjalan selama dua tahun atau sampai Harrya lulus kuliah di tahun 2015.

"Saya terpaksa tutup karena kehabisan modal. Tapi setelah lulus dan Harloth tutup, saya mulai kerja sekitar enam bulan buat biaya hidup dan cari modal buat jalani Harloth lagi. Nah, di Maret 2016 akhirnya Harloth bangkit lagi dan mengubah fokus ke kategori produk tas. Saya waktu itu optimistis karena melihat belum ada merek-merek tas yang top of mind di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Harry, dalam memproduksi tas-tas miliknya, Harloth selalu memikirkan kebutuhan konsumen dalam pemberian fitur di setiap produk tas. Jadi, bagi yang menginginkan tas ransel, selempang, dan waist bag dengan fitur-fitur yang bisa disesuaikan dengan kegiatan, Harloth bisa menjadi pilihan yang tepat.

"Keunggulan tas-tas yang kita produksi itu lebih kepada fiturnya. Kita menyediakan kantong-kantong dimana kalau kita melakukan aktivitas kemanapun, barang yang kita bawa bisa masuk dan aman tersimpan di dalam tas,” imbuhnya.

Harry mengatakan, waist bag atau tas pinggang menjadi best seller Harloth saat ini. Jenis tas ini, ada yang berbahan kulit sintetis dan bahan waterproof. Jahitan kuat, tali panjang, dan tasnya juga awet.

"Aktivitas juga menjadi makin mudah dengan memakai waist bag ini karena kantongnya yang banyak, sehingga tidak perlu lagi khawatir ada barang-barang yang tidak akan terbawa,” kata Harry.

Selain itu, tambah Harry, waist bag Harloth ini sangat cocok untuk menyimpan handphone, powerbank, dompet, masker, buku, uang, kunci, dan barang kecil lainnya.

"Jadi, enggak perlu lagi ngantongi banyak barang di celana atau jaket, semua bisa disimpan rapi dalam tas. Selain ngebantu simpan barang bawaan, juga jadi aksesori pelengkap outfit. Apalagi tas yang berbahan kulit, bisa membuat penampilan bertambah keren saat digunakan untuk beraktivitas,” ucap Harry.

Tas selempang Harloth juga tak kalah menariknya. Tas ini juga memakai fitur waterproof, dengan dua pilihan warna, yaitu hitam dan cokelat. "Tas ini muat untuk membawa iPad dan cocok untuk orang yang suka bawa barang besar, tapi malas pakai tas yang terlalu besar,” ucap Harry.

Untuk mendapatkan tas Harloth yang sering disebut oleh berbagai kalangan menjadi salah satu pesaing brand global, konsumen juga tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar. "Tas berkualitas ini paling mahal dibanderol dengan harga Rp 369.000. Semua produk Harloth digaransi selama sebulan pembelian,” tandas Harry.

Seiring berjalannya waktu, tambah Harry, Harloth saat ini tengah mengembangkan produknya ke kategori lain seperti jaket, topi, jam tangan, dan dompet.

"Sukses Harloth ini diraih bersama-sama dengan para perajin yang saling bekerja sama melewati masa-masa pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Namun, kita semua siap untuk berjuang lebih di tahun 2021 ini,” pungkas Harry.

Sumber: BeritaSatu.com