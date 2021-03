Cha Hua Bidik Pasar Peralatan Kebutuhan Rumah Tangga

Selasa, 16 Maret 2021 | 18:46 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran brand peralatan rumah tangga Cha Hua yang sebentar lagi akan diluncurkan di Indonesia, wajib dinantikan.

Pasalnya, selain memiliki koleksi perlengkapan rumah tangga yang sangat lengkap dengan bahan yang berkualitas, harganya pun sangat terjangkau.

"Di zaman sekarang, kita jadi lebih malas keluar rumah karena suasana pandemi Covid-19, ditambah lagi kini sudah mudah belanja online,” ujar Manager Cha Hua, Lily dalam perbincangan dengan sejumlah media, di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

BACA JUGA LMPI Optimistis Angka Penjualan Tumbuh 10%

Lily menambahkan, Cha Hua menawarkan berbagai macam peralatan rumah tangga. "Tak hanya storage box, Cha Hua juga memiliki aneka produk berbahan plastik dengan berbagai macam fungsi lainnya,” tambahnya.

Lily merekomendasikan beberapa peralatan rumah tangga Cha Hua yang sebaiknya dimiliki oleh konsumen di Indonesia antara lain:

1. Alat Vacuum

Alat ini wajib dimiliki supaya barang-barang tidak menghabiskan tempat saat disimpan sehingga lemari bisa lebih rapi.

2. Container Box

Walau telah memiliki lemari, pasti masih ada saja barang-barang yang tak bisa dimasukkan. Solusinya, bisa menggunakan container box untuk memasukkan barang-barang tersebut.

3. Laundry Bag

Supaya pakaian bisa lebih rapi saat digantung atau disimpan di lemari, bisa menggunakan laundry bag. Selain itu, laundry bag juga memudahkan saat mencari pakaian yang ingin dikenakan.

4. Sapu Two in One dan Trash Bag

Sapu yang sekaligus bisa berfungsi sebagai pengki ini sangat fungsional dan memudahkan kerja. Kemudian, trash bag dari Cha Hua juga unik, karena memiliki beberapa pilihan warna cantik.

5. Gantungan Pakaian dan Hanger

Cha Hua punya gantungan baju yang lebih aman karena ada penjepitnya, sehingga pakaian yang sedang dijemur tak mudah lepas.

"Nah, jika sudah tak sabar untuk belanja produk rumah tangga, pastikan untuk tak ketinggalan launching Cha Hua di ShopeeMall,” pungkas Lily.

Sumber: BeritaSatu.com