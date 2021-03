Terbuka untuk Wisatawan, Enam Pulau Ini Miliki Kasus Covid-19 Rendah di Dunia

Senin, 22 Maret 2021 | 06:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Four Seasons Resort Nevis termasuk dalam daftar hotel yang disetujui tempat para pelancong dapat menginap di Saint Kitts dan Nevis. (Foto: CNBC)

Mikronesia mengonfirmasi hanya satu kasus Covid-19 hingga saat ini. Pulau Samoa Polinesia dan Pulau Vanuatu di Pasifik Selatan masing-masing hanya memiliki tiga kasus. Kedengarannya seperti pilihan perjalanan yang aman? Namun hanya satu masalahnya yakni tidak mengizinkan wisatawan masuk.

Banyak pulau yang dibuka untuk wisatawan selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan infeksi virus corona tak lama kemudian. Tapi ada pengecualian.

BACA JUGA Luhut Minta Pemprov Bali Tindak Tegas Wisatawan yang Langgar Protokol Kesehatan

Berikut adalah enam pulau di dunia yang membuka wisatawann dengan protokol kesehatan kekat. Selain itu, wilayah ini juga memiliki tingkat kasus Covid-19 rendah

1. Anguilla, Karibia

Meski pulau kecil di Karibia, Anguilla, dibuka untuk pengunjung internasional pada November, tetapi hanya tercatat 18 kasus Covid-19 hingga saat ini, menurut data Universitas Johns Hopkins.

Wisatawan ke wilayah luar negeri Inggris, yang terletak di sebelah timur British and US Virgin Islands ini harus mendapat persetujuan masuk dan menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 sebelum tiba. Setelah mendarat, tetap menjalani karantina selama 10 atau 14 hari (tergantung dari mana wisatawan berkunjung).

Selama periode itu, wisatawan dapat tinggal di hotel dan vila serta makan di restoran, asalkan mereka "Bersertifikat Lingkungan Aman," menurut situs web Anguilla Tourist Board. Mereka juga bisa bermain golf, menyelam, dan melakukan tamasya lepas pantai, selama itu juga disertifikasi oleh pemerintah.

Wisatawan dapat mengajukan permohonan "kunjungan singkat" (kurang dari 3 bulan) dengan harga sekitar US$ 250 per orang. Pekerja jarak jauh, pelajar, dan keluarga mereka dapat mendaftar di bawah program "digital nomad" terpisah, dengan biaya US$ 2.000 untuk tinggal hingga satu tahun.

BACA JUGA Baduy Dalam Tertutup buat Wisatawan Mulai 13 Februari

Tingkat vaksinasi: 26% dari total populasi telah disuntik dosis pertama pada 26 Februari

2. Saint Kitts dan Nevis

Negara pulau Saint Kitts dan Nevis seluas 100 mil persegi hingga kini hanya ada 41 kasus Covid-19 sejak dimulainya pandemi.

Saat membuka kembali perbatasannya lebih dari 4 bulan lalu, negara kepulauan ganda itu tidak menetapkan tingkat risiko kepada pelancong dari negara berbeda karena semua pengunjung dianggap datang dari area berisiko signifikan, menurut situs web otoritas pariwisata. Semua wisatawan yang masuk harus memiliki hasil tes negatif sebelum tiba, termasuk anak-anak dan orang yang divaksinasi. Four Seasons Resort Nevis termasuk dalam daftar hotel yang disetujui tempat para pelancong dapat menginap di Saint Kitts dan Nevis.

Tes Covid-19 ke Saint Kitts dan Nevis dilakukan 48 dan 72 jam sebelum keberangkatan, dan pengujian harus mengunakan RT-PCR nasofaring di laboratorium yang memiliki standar ISO/IEC 17025, menurut ke situs web.

"Mereka yang bepergian dari AS harus mencari laboratorium yang bersertifikat CLIA (disetujui CDC), sedangkan dari Inggris harus merujuk ke laboratorium yang disetujui UKAS," bunyi pernyataan tersebut.

Wisatawan yang tiba dengan pesawat harus menginap di hotel mereka selama minggu pertama perjalanan, meskipun mereka dapat berinteraksi dengan tamu lain dan mengikuti aktivitas hotel. Mereka yang dites negatif pada hari kedelapan dapat berkeliling pulau untuk memilih lokasi, termasuk Brimstone Hill Fortress, Situs Warisan Dunia UNESCO, dan situs bersejarah di ibu kota Basseterre.

Catatan: Wisatawan dari Inggris Raya harus melakukan karantina di hotel mereka dan saat ini tidak diizinkan untuk "berlibur di tempat". Para tamu yang dites negatif setelah 14 hari di pulau itu dapat bergabung dengan populasi lokal, yang memiliki sekitar 53.000 penduduk.

Tingkat vaksinasi: Sekitar 10% dari populasi pada 10 Maret (menurut perwakilan pariwisata negara).

3. Macao

Meskipun bagian bersejarah Macao terletak di semenanjung yang sekarang terhubung ke daratan Tiongkok, pulau Cotai Macao adalah daya tarik wisata yang besar karena kompleks kasino, termasuk Venetian Macao seluas 10,5 juta kaki persegi.

Seperti Hong Kong, Makau adalah wilayah administratif khusus Tiongkok.

Periode karantina bervariasi dari nol (untuk pelancong dari sebagian besar wilayah Tiongkok) hingga 21 hari (untuk pelancong dari Hong Kong).

Rumah bagi hampir 650.000 orang, populasi Macao jauh lebih besar daripada lokasi lain di daftar ini. Hingga saat ini, Macao telah mengonfirmasi 48 kasus Covid-19.

Status vaksinasi: Kampanye peluncuran dimulai pada Februari menggunakan vaksin Sinopharm buatan Tiongkok.

4. Grenada.

Rumah bagi sekitar 112.000 orang, Grenada telah mengonfirmasi total 148 kasus virus korona secara total.

Sebelum berangkat, pelancong harus memesan akomodasi, serta mendaftar untuk mendapatkan sertifikat masuk dan tes negatif Covid-19. Setelah tiba, pelancong harus melakukan karantina dan lulus tes PCR pada hari kelima, dengan hasil yang diberikan sekitar dua hari kemudian.

Setelah itu, pengunjung dapat meninggalkan hotel menggunakan layanan pariwisata bersertifikat, yang meliputi taksi, perusahaan selam, dan perahu berlantai kaca.

Tingkat vaksinasi: 1% populasi telah mendapatkan dosis pertama pada 16 Februari.

5. Dominika

Meskipun memiliki penduduk 40.000 lebih sedikit daripada Grenada, negara pulau Dominika telah mendaftarkan tiga kasus lebih banyak daripada tetangganya di Karibia, atau 151 secara total.

Setelah dibuka kembali untuk wisatawan pada bulan Agustus, negara pulau yang terletak di antara Martinik dan Guadeloupe meluncurkan program yang disebut "Safe in Nature" Oktober lalu yang memungkinkan wisatawan tinggal di akomodasi bersertifikat dan menggunakan transportasi bersertifikat untuk memilih lokasi di sekitar pulau untuk 5 hingga 7 awal hari perjalanan.

Namun, itu hanya berlaku untuk pelancong dari negara berisiko tinggi, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, dan Jepang, meskipun mereka yang berasal dari negara berisiko rendah dan menengah juga berpartisipasi dalam program ini.

Tingkat vaksinasi: 10% populasi telah mendapatkan dosis pertama sejak 1 Maret.

6. Kepulauan Virgin, Inggris

Dengan populasi 30.000 orang, Kepulauan Virgin Inggris memiliki kurang dari sepertiga populasi Kepulauan Virgin AS. Dan 153 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, jauh lebih sedikit daripada Kepulauan Virgin AS, yang telah mendaftarkan 2.744 kasus pada 10 Maret.

Wilayah Luar Negeri Inggris dibuka kembali pada 1 Desember dan mengharuskan para pelancong melakukan tes Covid-19, mengunduh aplikasi pelacakan (atau memakai perangkat pemantau gelang) dan karantina selama 4 hari di hotel atau vila mereka. Wisatawan tidak bisa berkeliling pulau selama periode itu.

Setiap orang berusia 5 tahun atau lebih yang lulus tes PCR pada hari keempat, bisa bebas melakukan perjalanan di sekitar Kepulauan Virgin Britania Raya.

Wisatawan juga harus tinggal di lokasi yang disetujui yakni Tortola, Virgin Gorda, Jost Van Dyke dan Anegada, serta pulau pribadi mewah Richard Branson, Pulau Necker.

Tingkat vaksinasi: 13% dari populasi pada 5 Maret, menurut siaran pers pemerintah.

Sumber: CNBC